Sete Lagoas mantém a evolução no cronograma de vacinação nesta quarta-feira (11)

Nesta quarta -feira (11) é a vez de quem recebeu a 1ª dose da Astrazeneca até o dia 11 de maio recebe a 2ª dose de 09h às 16h, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e nos ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro e Alvorada. Os documentos são comprovante de 1ª dose da Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

Também nesta quarta-feira, 11, se vacinam os trabalhadores da indústria a partir dos 27 anos, de 9h às 18h, na ACI Sete Lagoas – R. Nicola Lanza, 140, Centro. Os documentos necessários são carteira de trabalho, declaração da empresa com código CNAE e nome em lista fornecida pelas indústrias. Quem também recebe a 1ª dose da vacina nesta quarta são as mulheres a partir de 33 anos de idade, de 09h às 16h, na Drogaria Drogasil – Av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí e na Faculdade UNA – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, São Francisco, em ambos os casos, a pé.

Já os homens a partir dos 33 anos se vacinam na quinta-feira, 12, também de 09h às 16h, na Drogasil – Av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí (a pé) e no Unifemm – Rua Pedra Grande, Santo Antônio (drive thru). Em caso de grande demanda serão distribuídas senhas até às 15h30. Os documentos são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Quem não tem o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta segunda-feira, 9, receberam a 1ª dose 123.231 pessoas (50,9% da população). A 2ª dose foi aplicada em 39.929 pessoas e a dose única em 5.559 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 18,8% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de higiene frequente das mãos, distanciamento social e uso de máscara. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus