Há Série A no fim do túnel? No Independência, Cruzeiro enfrenta o Vitória e as estatísticas

“O campeonato está para nós, está para colocar o Cruzeiro em cima e na Primeira Divisão”. A confiança e o entusiasmo de Vanderlei Luxemburgo, durante sua apresentação oficial como novo técnico da Raposa, na última quinta-feira, se transformaram em triunfo sobre o Brusque, no primeiro duelo da terceira passagem do treinador na Toca. O próximo desafio dessa batalha pelo acesso será nesta quarta-feira (11), às 19h, diante do Vitória, no Independência, pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro.

E para fazer com que o campeonato esteja mesmo com a Raposa, Luxa e seus comparsas terão que lutar também contra as estatísticas. Atualmente, segundo o site Probabilidades no Futebol, do Departamento de Matemática da Ufmg, o time celeste possui apenas 1,5% de chance de regressar à elite nacional. Os números são alterados a cada rodada.

O Cruzeiro soma 16 pontos, em 16 partidas disputadas, média de um ponto por jogo; é como se a equipe tivesse empatado todos os seus confrontos na competição.

De acordo com o Probabilidades no Futebol, um clube estará matematicamente garantido na Série A se atingir 69 pontos. Isso significa que, dos 66 ainda em disputa, a Raposa teria que conquistar mais 53 para chegar a essa marca, ou seja, precisa de 80,3% de aproveitamento nos 22 jogos que terá pela frente.

Considerando a pontuação do quarto colocado da edição 2020, no caso 61 pontos, obtidos pelo Cuiabá, faltariam 45 para os celestes, ou seja, 68,1% dos pontos no restante do campeonato.

E a torcida celeste fica na expectativa se Luxemburgo dará mesmo motivos para sonhar ou se o pão vai voltar a cair com o lado da manteiga virado para o chão.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo (Norberto), Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio, Giovanni e Rafael Sóbis; Bruno José, Wellington Nem e Marcelo Moreno.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Raul Prata, João Victor, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto e Bruno Oliveira; Marcinho, Guilherme Santos e Samuel.

Técnico: Ricardo Amadeu

DATA: 11 de agosto de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior. Trio do Distrito Federal

TRANSMISSÃO: Premiere

