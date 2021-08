O amigo leal

A lealdade não pode acabar.

Atente para história abaixo:

– Um homem, seu cavalo e seu cão, caminhavam por uma estrada.

Depois de muito caminhar, esse homem se deu conta de que ele, seu cavalo e seu cão haviam morrido num acidente.

Às vezes os mortos levam tempo para se dar conta de sua nova condição.

O sol era forte eles ficaram suados e com muita sede e precisavam desesperadamente de água.

Numa curva do caminho, avistaram um portão magnífico, todo de mármore, que conduzia a uma praça calçada com blocos de ouro, no centro havia uma fonte de onde jorrava água cristalina.

O caminhante dirigiu-se ao homem que guardava a entrada numa Guarita.

Bom dia, ele disse.

Bom dia, respondeu o homem.

Que lugar é este, tão lindo?

Isto aqui é o céu, respondeu o homem.

Estamos com muita sede, disse o caminhante.

O senhor pode entrar e beber água à vontade, disse o guarda, aqui não se permite a entrada de animais.

O homem ficou muito desapontado porque sua sede era grande.

Mas ele não beberia, deixando seus amigos com sede.

Assim, prosseguiu seu caminho.

Depois de muito caminharem morro acima, ele chegou a um sítio, cuja entrada era marcada por uma porteira velha.

À sombra de uma das árvores, um homem estava deitado, cabeça coberta com um chapéu, parecia que estava dormindo.

Bom dia, disse o caminhante.

Bom dia, disse o homem.

Estamos com muita sede, eu, meu cavalo e meu cachorro.

Há uma fonte naquelas pedras, podem beber à vontade.

O caminhante, o cavalo e o cachorro foram até a fonte e mataram a sede.

Muito obrigado, ele disse ao sair.

Voltem quando quiserem, respondeu o homem.

A propósito, disse o caminhante, qual é o nome deste lugar?

Céu, respondeu o homem.

Céu? Mas o homem na guarita disse que lá era o Céu!

Aquilo não é o Céu, aquilo é o Inferno.

Essa informação falsa deve causar grandes confusões, disse o caminhante.

De forma alguma, respondeu o homem.

Na verdade, eles nos fazem um grande favor.

Porque lá ficam aqueles que são capazes de abandonar até os verdadeiros amigos.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

