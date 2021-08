Depois de aprovarem pauta, vereadores compõem mais uma importante Frente Parlamentar

Em mais uma Reunião Ordinária, nesta terça-feira (10), os vereadores se reuniram no plenário para apreciarem uma pauta com 19 itens. Ausente com justificativa, Gilson Liboreiro (SD) não teve dois textos votados. Por pedidos de vistas e solicitação do autor, outras três propostas foram excluídas da pauta antes da votação. Os demais itens foram aprovados com tranquilidade.

Sílvia Regina (PSC) assina o Anteprojeto de Lei (APL) 394/2021 que foi retirado por conta de um pedido de vistas da vereadora Heloísa Frois (Cidadania). Já o APL 440/2021 foi retirado pela autora Carol Canabrava (Avante). A pauta completa da sessão pode ser acessada pelo link que segue abaixo.

Com solicitação de Ivson Gomes (Cidadania) e aprovação de todo o plenário, o presidente Pr. Alcides (PP) compôs a Frente Parlamentar em Defesa e Combate à Fome. Farão parte do grupo, além de Ivson, Rodrigo Braga (PV), Heloísa Frois, Carol Canabrava, Marli de Luquinha (MDB), Janderson Avelar (MDB), Roney do Aproximar (PSL), Ismael Soares (PSD), Eraldo da Saúde (Patri), Ivan Luiz (Patri), Caio Valace (Podemos), José de Deus (REP) e Junior Sousa (MDB).

Também de Ivson Gomes, foi reprovado um Requerimento com pedido de destaque pelo autor. O documento previa a abertura de uma sindicância para apurar possível desvio de função de um servidor do Executivo. O líder do Executivo, Rodrigo Braga (PV), apresentou Portaria de nomeação do servidor que convenceu os parlamentares a não avançarem na questão.

Na sequência você acompanha os principais destaques dos vereadores durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Sete Lagoas é uma cidade linda e merece toda a nossa atenção. Precisamos preservar nossa cultura, nossa história, nossos cartões postais. Na quarta vamos nos reunir para discutir sobre um dos nossos maiores patrimônios, a Lagoa Paulino. Propus um APL que se trata do bueiro inteligente que é um meio de diminuir os resíduos que acabam desaguando em nossas lagoas. Não é a solução total, mas podemos diminuir a poluição.

Ivan Luiz (Patri): Trouxemos hoje um assunto que entendo ser de extrema relevância para a cultura de Sete Lagoas. O grupo carroça teatral, mais uma vez, vai levar o nome de Sete Lagoas para outro estado do Brasil. Vai apresentar em novembro uma turnê em cinco cidades da Bahia. O grupo carroça teatral há muito vem contribuindo com a cultura de nossa cidade. Foi fundado em 2013 e precisa da nossa ajuda, estão arrecadando fundos para alimentação, hospedagem. Peço à cidade que seja simpática e procure o grupo nas redes sociais e ajude.

Eraldo da Saúde (Patri): Gostaria de falar de uma reunião que participei no ESF no Itapuã. Em 2020 nós tínhamos uma demanda reprimida em 2.044 consultas especializadas. Ontem, nessa reunião, olhamos o quanto caiu essa demanda. Caiu para 847, foi uma queda grande apesar que tivemos óbitos e desistências. Mesmo com toda pandemia e dificuldade que estamos passando, a saúde está andando. Gostaria de parabenizar a Gabriela responsável pela unidade de saúde do ESF do Itapuã.

Junior Sousa (MDB): Queria parabenizar uma pessoa que conheci semana passada pela brilhante gestão. Minha equipe e eu estivemos em Curvelo e conheci alguns vereadores e o prefeito Luiz Paulo. Aprendi muita cosia com a gestão brilhante que lá tem sido aplicada. Quando cheguei lá estavam em reunião de planejamento estratégico que acontece toda semana. Fiquei impactado. Não tenho raízes firmadas na gestão pública. E quando vejo gestão estratégica aplicada em gestão pública vejo um grande potencial de crescimento.

Janderson Avelar (MDB): Hoje quero levantar uma discussão para promover uma reflexão da sociedade. Semana passada saíram várias matérias sobre suspensão de aulas na escola Regina Pacis depois de caso positivo de Covid. Esse tipo de chamada causa pânico nas pessoas, quando leem podem causar várias impressões. A escola está seguindo todos os protocolos. Precisamos de ajuda, parabéns aos pais que comunicaram rápido a escola. Temos que prestar atenção e zelar por todas as escolas. Vamos todos caminhar juntos.

Caio Valace (Pode): Quero abraçar a banda União dos Artistas na pessoa do presidente que assumiu uma responsabilidade de 113 anos que completa no próximo dia 15 a banda. Um Requerimento nosso solicita um ato comemorativo nessa data para reforçarmos nosso compromisso com nossas tradições, sobretudo com a cultura que é a maior expressão de um povo. Registrar minha preocupação com o Regina Pacis, onde fiz meu ensino médio, tenho certeza que vão superar esse momento e que o jovem se reestabeleça o quanto antes.

Carol Canabrava (Avante): Minha fala hoje é a respeito de um abaixo assinado sobre o fechamento do restaurante popular 2. Centenas de pessoas solicitam que aquele restaurante seja reaberto. Já chegou a oferecer mais de mil refeições por dia. Minha mãe, enquanto secretária, esteve em Brasília buscando recursos para a construção da unidade. Com grande tristeza vemos o restaurante fechado com grande número de trabalhadores naquela região.

Pr. Alcides (PP): Nós estamos com uma Audiência Pública, até anunciei a possibilidade de ser hibrida, mas não será possível devido a nossa capacidade tecnológica. Será uma Reunião Especial online, como vem acontecendo. Reunião em defesa de uma revitalização geral da Lagoa Paulino. Sobre a pandemia a gente tem detectado nesses últimos dias, até como resultado da descontração de encontros familiares, clubes e eventos, um número bastante assustador de casos. Famílias numerosas, todos contaminados. Não é porque estamos na onda amarela que devemos relaxar.

https://sapl.setelagoas.mg. leg.br/sessao/pauta-sessao/ 618/

Com Ascom/Câmara Municipal