Prefeitura de Sete Lagoas cria o Portal dos Conselhos Municipais em seu site oficial

A Prefeitura de Sete Lagoas coloca à disposição do cidadão o Portal dos Conselhos Municiais. A ferramenta, implantada por meio de parceria com a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, permitirá o acompanhamento de informações gerais sobre a atuação dos colegiados. Um importante passo está sendo coordenado pelo Departamento de Tecnologia da Informação, que faz o treinamento dos conselheiros responsáveis por inserir conteúdo no espaço virtual.

O Portal reúne, em um só endereço, todas as informações dos conselhos como suas composições, agendas, pautas, atas de reuniões, endereços e contatos. O objetivo desta iniciativa é fornecer um instrumento de apoio, incentivo e fortalecimento à gestão transparente, democrática, participativa e colaborativa. “Os conselhos têm grande participação em qualquer administração municipal. Com mais pessoas pensando sobre uma determinada demanda, a possibilidade de erro é mínima. Agora, toda esta atuação será acompanhada com facilidade por qualquer interessado”, comenta o prefeito Duílio de Castro.

O Sistema de Conselhos on-line é desenvolvido pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, por meio da Diretoria Central de Controle Social – DCS e da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC. Baseado em tecnologias livres como o PHP, Apache, JavaScript e MySQL, pode ser acessado em computadores e smartphones, bastando apenas que seu visitante possua um navegador web.

A adesão de Sete Lagoas ao sistema é considerada como projeto piloto para que outros municípios de Minas Gerais também adotem a proposta. Os conteúdos estarão disponíveis brevemente no endereço www.conselhosmunicipais. setelagoas.mg.gov.br onde o internauta deve clicar em “acesso cidadão”. Um ícone “Portal dos Conselhos” também foi disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Sete Lagoas (www.setelagoas.mg.gov.br).

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom