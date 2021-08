Prefeito e vice-prefeito de Chácara saem ilesos de capotamento na BR-040

Eles foram socorridos pelo deputado federal Júlio Delgado, que seguia em outro automóvel

O carro oficial em que viajavam o prefeito de Chácara, Jucelio Fernandes de Oliveira (Bilim, PL), e o vice-prefeito Marcelo Fernandes de Freitas (PL), capotou no km 445 da BR-040, na altura da cidade de Paraopebas (MG), na manhã desta segunda-feira (9), de acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Sete Lagoas (MG).

Embora o veículo em que transitavam tenha sofrido danos, os líderes do Executivo da cidade, que dista 28,5 quilômetros de Juiz de Fora, não sofreram ferimentos. De acordo com postagem do deputado federal Júlio Delgado (PSB), que seguia em um outro automóvel e acompanhava o prefeito e o vice-prefeito, o automóvel que levava Bilim e Marcelo foi fechado por uma carreta, o que causou o tombamento do veículo.

Fonte: tribunademinas.com.br