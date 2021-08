Prefeitura de Sete Lagoas publica novo edital de processo seletivo para estágios em diversas áreas

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 9 de agosto, o Edital 02/2021 do Processo de Seleção de Estagiários para cadastro de reserva em vários cargos. A seleção é para a contratação de estudantes de cursos de educação superior ou do ensino médio em nível de educação profissional técnica e o período de inscrições, exclusivamente on-line, será de 16 a 27 de agosto.

A participação é restrita a alunos de instituições de ensino que tenham firmado convênio com o Município. O processo visa a ocupação de funções em secretarias e nos departamentos diversos da Prefeitura de Sete Lagoas para estudantes que estejam cursando o ensino técnico do segundo até o antepenúltimo semestre; alunos de Graduação Tecnológica do segundo até o antepenúltimo semestre; e alunos de Graduação com Bacharelado/Licenciatura do terceiro até o antepenúltimo semestre.

Podem se inscrever estudantes dos cursos técnicos de Administração e Edificações. Para cursos de graduação, os cursos são: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Computação, Comunicação Social, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, História, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos e Serviço Social/ Assistência Social.

Seleção

O Processo de Seleção compreenderá uma única etapa, constituída da análise do histórico escolar do candidato, mediante declaração a ser emitida pela instituição de ensino conveniada, de caráter classificatório e eliminatório, sendo apurada a pontuação mediante média aritmética simples do somatório das notas finais do último semestre das disciplinas cursadas. Ficam automaticamente desclassificados os candidatos que não tenham atingido o mínimo de 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

Instituições conveniadas

Firmaram convênio com a Prefeitura as seguintes instituições: UNIP, CEFAP, CESUMAR, UNIASSELVI, UNOPAR, FACSETE, UNIFEMM, FUMEP, UNILINS, UNIVIRTUS, PUC, INIFACVEST, UNINTER, UFSJ, FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA, FACULDADE SANTO AGOSTINHO, PROMOVE DE SETE LAGOAS e SENAI.

Bolsa

Estagiários de nível técnico receberão bolsa de R$ 440 para carga horária semanal de 20 horas e R$ 660 para 30 horas. Estagiários de nível superior terão bolsa de R$ 550 para 20 horas semanais e de R$ 770 para 30 horas.

Prazos

Recursos contra o edital podem ser interpostos até esta quarta-feira, 11. Na próxima segunda-feira, 16, começa o prazo de inscrições que vai até o dia 27. No dia 6 de setembro será publicada a classificação preliminar que poderá ser contestada nos dias 7 e 8. O resultado dos recursos sairá no dia 16 e no dia 17 será publicado o resultado definitivo com a classificação final.

por Ascom Prefeitura