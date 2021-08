Soldados vão reforçar efetivo do município

O juiz diretor do Foro da Comarca de Sete Lagoas, Carlos Eduardo Vieira Gonçalves, esteve na solenidade de formatura do Curso de Formação de Soldados no Curso de Atualização em Segurança Pública – CFSd 2020 – da 19ª RPM.

O Diretor do Foro destacou a importância para a Comarca da chegada de mais militares, visando reforçar o combate à criminalidade e proporcionar maior sensação de segurança à população.

Os novos soldados começaram o curso em 03 de novembro 2020 e concluíram a formação no último dia 30 de junho, entre aulas teóricas e práticas, que incluíram treinamentos importantes como Prevenção a Violência Doméstica, Curso de Base Comunitária, de operadores de menor potencial ofensivo e Conduta de Patrulha.