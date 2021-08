Reunião Ordinária, revitalização da Lagoa Paulino e mais dignidade para público LGBTQIA+; confira a agenda da Câmara

Os vereadores se reúnem em três oportunidades, nesta semana, na Câmara Municipal, para deliberações acerca de problemas distintos, mas de grande relevância para a cidade. Além da Reunião Ordinária, duas Reuniões Especiais estão programadas. Uma para discutir a revitalização da Lagoa Paulino e outra que busca um atendimento digno e tratamento adequado nos serviços de saúde pública para pessoas LGBTQIA+.

Na pauta da Reunião Ordinária desta semana são 19 itens entre Anteprojetos de Lei (APL), Projeto de Resolução (PRE), Anteprojeto de Lei Complementar (APLC), e Projetos de Lei Ordinária (PLO). A sessão tem início às 9h, nesta terça-feira (10), e será no formato presencial com os vereadores em plenário. O público externo, como medida de prevenção a pandemia, assiste pelos canais de comunicação da Câmara. A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue abaixo.

Na quarta-feira (11), às 14h30, o assunto é a possibilidade de uma revitalização na Lagoa Paulino. A Reunião Especial foi solicitada pelo presidente do Legislativo, Pr. Alcides (PP). A sessão vai reunir diversos especialistas que vão contribuir para o debate na busca de “ideias para salvarmos o principal cartão postal de nossa cidade”.

Um dos principais defensores de políticas para inclusão do público LGBTQIA+, Rodrigo Braga (PV) promove Reunião Especial voltada para a categoria. O objetivo é debater sobre medidas para que a população LGBTQIA+ tenha um atendimento digno e tratamento adequado nos serviços de saúde pública.

O parlamentar também busca conhecer as medidas implementadas para aprimorar o atendimento e estabelecer metas e prioridades nas políticas públicas voltadas para essa parcela da população. O evento está marcado para as 14h da quinta-feira (12). Todas as sessões terão transmissão ao vivo pela Rádio Câmara 103.5 FM , TV Câmara 11.2 e redes sociais.

Com Ascom/Câmara Municipal