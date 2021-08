Sete Lagoas tem 52 internações por Covid e ocupação de UTI volta a crescer. Confira o boletim desta segunda-feira (9)

Boletim: terça-feira tem 1ª dose para homens de 34 anos e industriários de 28 anos

Sete Lagoas inicia a segunda semana de agosto com 22.817 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 65 casos no fim de semana: 28 mulheres e 37 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 394 pessoas (53,3% a menos que na semana passada) e 5.992 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 46.660 desde o início da pandemia. Um óbito em decorrência de complicações da Covid ocorreu na última sexta-feira, um homem de82 anos, no Hospital Nossa Senhora das Graças. A cidade chega a 594 óbitos, 26 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 135 pessoas em isolamento domiciliar e 22.062 já curados.

Hospitalizados

Dos 52 internados hoje, 30 estão em UTI e 22 em enfermaria. Entre os internados em UTI, 21 são de Sete Lagoas e nove de cidades da região: três de Paraopeba, dois de Papagaios, e os demais de Pompéu, Abaeté, Capim Branco e Maravilhas. Entre os internados, 35 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e 13 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são oito internações, sendo duas em UTI do SUS. No Hospital Municipal estão 32 internados, sendo 20 em UTI. No Hospital da Unimed são 11 pacientes internados, oito em UTI. E na UPA há hoje um paciente, em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid na cidade, somando-se os públicos e os particulares, está em 58,8%. Considerando apenas os leitos do SUS, esse índice é de 57,9%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura vacinou com a 1ª dose as mulheres a partir de 34 anos, com a 2ª dose da Astrazeneca aqueles que receberam a 1ª dose até o dia 7 de maio e com a 2ª dose da Pfizer as grávidas e puérperas que receberam a 1ª dose da Astrazeneca até 9 de maio. Nesta terça é a vez dos homens a partir de 34 anos se vacinarem no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino – Praça da Feirinha e na Faculdade UNA, ambos a pé. Em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até meia hora antes fim da vacinação. Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

Já quem recebeu a 1ª dose da Astrazeneca até o dia 11 de maio recebe a 2ª dose no dia 11 de agosto, de 09h às 16h, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e nos ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro e Alvorada. Os documentos são comprovante de 1ª dose da Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

Industriários

A Prefeitura de Sete Lagoas abre mais um cronograma para público prioritário, seguindo o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Nesta terça-feira, 10 de agosto, serão vacinados os trabalhadores da indústria de Sete Lagoas a partir de 28 anos de idade e, na quarta-feira, 11 de agosto, os industriários a partir dos 27 anos, de 9h às 18h, na ACI Sete Lagoas – R. Nicola Lanza, 140, Centro. Os documentos necessários são carteira de trabalho, declaração da empresa com código CNAE e nome em lista fornecida pelas indústrias.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até este sábado, 7 de agosto, receberam a 1ª dose da vacina 122.128 pessoas (50,5% da população). A 2ª dose foi aplicada em 39.913 pessoas e a dose única em 5.559 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 18,8% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de higiene frequente das mãos, distanciamento social e uso de máscara. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus