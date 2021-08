Militares do 25º Batalhão em Sete Lagoas realizaram blitz educativa em comemoração a Lei Maria da Penha

No sábado (07), policiais militares do 25º Batalhão realizaram blitz educativa na praça do Cat, para comemorar os 15 anos de implantação da Lei Maria da Penha.

Durante a ação, em comemoração à Campanha “Agosto Lilás”, foram distribuídos panfletos com Dicas PM sobre as formas de violência contra as mulheres, com objetivo de conscientizar os transeuntes sobre a importância de prevenção à violência doméstica.

“Agosto Lilás” é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.”

Agência Local de Comunicação do 25º BPM