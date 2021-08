América quebra longo jejum, vence Fluminense em casa e sonha na Série A

O América enfim se recuperou na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de 36 dias sem sentir o gosto da vitória, o Coelho venceu o Fluminense, na tarde deste domingo (8), por 1 a 0, no Independência, e encerrou sua sequência de cinco jogos sem triunfos na competição nacional. Com o resultado, o time mineiro subiu para o 17º lugar, com 14 pontos, e passa a sonhar em conseguir deixar o Z-4, estando a apenas um ponto de sair da zona de rebaixamento do torneio.

O duelo nesta tarde no Horto teve um nível técnico muito baixo e poucos atrativos. Com muita disposição e pouca inspiração, os times pouco produziram em campo, especialmente no primeiro tempo, praticamente sem oportunidades reais de gol.

Já na etapa final, o cenário da partida mudou. Enquanto o Fluminense não criou uma chance sequer de gol, o América melhorou. O Coelho teve as melhores oportunidades e foi eficiente para abrir o placar e garantir uma importante vitória.

O gol do triunfo mineiro foi aos 26 minutos. No lance, Patric levantou a bola na área pelo lado direito e, após falha da defesa carioca, com Manoel praticamente ajeitando a bola para Ademir, o atacante americano não perdoou e mandou a pelota para o fundo das redes, decretando a vitória americana. Depois do gol, o Coelho ainda criou mais chances e poderia ter ampliado o placar.

Números

A vitória nesta tarde foi a segunda do América como mandante no Campeonato Brasileiro desta temporada. Antes de bater o Flu, o único triunfo alviverde em casa tinha sido na nona rodada, quando venceu o Santos, por 2 a 0.

Além disso, o resultado deixou ainda mais claro o impacto de Ademir na equipe, um dos destaques do time do técnico Vagner Mancini. Com o gol contra o Tricolor das Laranjeiras, ele chegou a quatro nesta temporada, sendo o vice-artilheiro alviverde no ano. O atacante ainda deu três assistências. São 21 jogos em 2021, sendo 14 como titular e sete saindo do banco de reservas.

Próximos compromissos

Animado com a possibilidade de enfim deixar o Z-4, o América volta a campo apenas em 16 de agosto, na próxima segunda-feira, quando vai visitar a lanterna Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Ramon (Juninho); Patric, Alê, Ademir e João Paulo; Felipe Azevedo (Rodolfo), Chrigor (Zé Ricardo) e Fabrício (Toscano)

Técnico: Vagner Mancini

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Ganso), Nenê (Cazares), Kayky (John Kennedy), Fred (Abel Hernández) e Lucca (Matheus Martins)

Técnico: Roger Machado

DATA: 8 de agosto de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte (MG)

MOTIVO: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marielson Alves Silva, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira. Trio da Bahia

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

GOL: Ademir (América)

CARTÕES AMARELOS: Patric e Felipe Azevedo (América); Martinelli e Lucca (Fluminense)

Fonte: Hoje em Dia