Objetivo de Luxemburgo, G-4 da forma mais rápida depende de mais nove vitórias seguidas do Cruzeiro, que ainda beira o Z-4

Nas duas próximas rodadas, a Raposa joga em casa, contra Vitória e Sampaio Corrêa

O Cruzeiro precisa de nove vitórias seguidas, a partir dos dois jogos que fará em casa nesta semana, contra Vitória, na próxima quarta-feira (11), e Sampaio Corrêa, no sábado (14), para chegar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro da forma mais rápida. Isso, com base nos números atuais da classificação da competição.

A 16ª rodada, que teve a estreia de Vanderlei Luxemburgo na Raposa com a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Brusque, no último sábado (7), no interior catarinense, terminará com o quarto colocado somando 27 pontos e com um aproveitamento de 56,35%.

Atualmente, os cruzeirenses ocupam a 15ª posição, com 16 pontos no mesmo número de partidas, o que representa aproveitamento de 33,33%.

É importante destacar que a zona de rebaixamento pode voltar a ser uma realidade celeste neste domingo (8). Isso acontece caso a Ponte Preta vença o Botafogo, no Rio de Janeiro, e o Londrina o CRB, no interior do Paraná. As duas partidas começam às 20h30.

Na prática, o time que fecha o G-4 da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro nesta temporada soma 1,68 ponto por jogo. O Cruzeiro marca um por partida.

Projetando este aproveitamento do quarto colocado da Série B de 2021, ele chegaria à 25ª rodada com 42 pontos. Se o Cruzeiro vencer os nove jogos até lá, o que significaria dez vitórias seguidas, considerando-se a do último sábado, sobre o Brusque, o time de Vanderlei Luxemburgo alcançaria na 25ª rodada 43 pontos.

Histórico

A tarefa é difícil, pois neste momento 11 pontos separam a Raposa do G-4 da Segundona. Embora seja importante tentar entrar no grupo dos quatro primeiros colocados o mais rapidamente possível, o Cruzeiro tem até a última rodada para buscar este objetivo traçado pelo seu novo comandante. Aí, o que vale é a marca do acesso no torneio.

No ano passado, 59 pontos foram suficientes para um clube subir, o que representa um aproveitamento de 51,75%, marca bem inferior aos 56,25% atuais do quarto colocado.

Com 16 pontos, para chegar aos 59, o Cruzeiro necessitaria de 43 nos 66 que ainda disputa até a 38ª rodada. Isso significa um aproveitamento de 65,15%, ou 1,95 ponto por partida.

Usando os últimos cinco anos como base, a marca do acesso sempre esteve acima dos 60 pontos, mas nunca passou dos 63. Usando 62 pontos como a média, a tarefa da Raposa passa a ser 46 pontos conquistados em 66, aproveitamento de 69,69%.

É uma marca muito elevada, pois Náutico e Coritiba, que ocupam as duas primeiras posições desta Série B, com 30 pontos, com os pernambucanos levando vantagem no saldo de gols, têm aproveitamento de 62,5%.

A reação é urgente na Toca da Raposa II pela situação delicada do time no que se refere à zona de rebaixamento. Luxemburgo prefere pensar no acesso, o que dependerá do Cruzeiro nas 22 rodadas restantes da Série B um aproveitamento de campeão.

