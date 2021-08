Na manhã deste sábado (7) uma carreta tombou na BR 040, km 464, próximo à Petrolub, sentido Sete Lagoas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Via 040, há interdição total da pista devido ao derramamento de carga (frutas).

Também foi constatado que há uma vítima de ferimentos presa as ferragens. As equipes da PRF, dos bombeiros e da Concessionária Via 040 estão no local. O fluxo de veículos está parado por 2 Km.

Com SeteLagoas.com.br

PRF e Via 040