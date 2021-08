Drogarias Pacheco e Santa Casa BH iniciam campanha “Troco Solidário”

Ação de mobilização apoiará o maior complexo hospitalar do estado, 100% dedicado ao SUS.

“Doe seu troco e leve para casa a certeza de que fez o bem”. Com esse lema, a Drogarias Pacheco e a Santa Casa BH iniciam a campanha “Troco Solidário”, com objetivo de arrecadar fundos para ajudar o complexo hospitalar, que é o maior do estado, a continuar fazendo a diferença na vida de milhares de mineiros. As doações serão destinadas à compra de medicamentos essenciais, utilizados no atendimento à população.

Para fazer parte dessa “corrente do bem”, ao fazer compras nas farmácias da rede, em todo o estado, o cliente poderá doar o seu troco no caixa para a Santa Casa BH, ajudando a manter o seu atendimento de alto padrão e 100% dedicado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o provedor em exercício do Grupo Santa Casa BH, Roberto Otto Augusto de Lima, a parceria com a rede Drogarias Pacheco será de extrema importância para a manutenção do estoque de medicamentos do hospital. “Em 122 anos de história, a Santa Casa BH já enfrentou inúmeros desafios e a pandemia é um deles. No início de 2020, o hospital foi dividido em dois, criando, assim, um Hospital Respiratório, destinado aos casos de Covid-19, e um Geral, voltado para as demais especialidades. Somos referência para todo o estado de Minas Gerais e precisamos sempre contar com o apoio de iniciativas privadas para seguir exercendo nosso papel. A contribuição de cada pessoa que doar o seu troco representará muito para nós e, principalmente, para os nossos pacientes”, explica.

Fábio Santos, gerente regional do Grupo DPSP – responsável pelas redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, destaca que essa ação é fundamental para que a Santa Casa BH continue com seu excelente padrão de atendimento e permaneça entre as melhores instituições do país. “É com muita satisfação que participamos dessa campanha solidária, para que a Santa Casa BH continue prestando serviços de referência para a saúde em todo o Estado. Esperamos que cada vez mais pessoas abracem essa ideia e nos acompanhem nessa importante ação”.

A campanha disponibiliza, ainda, outras formas de prestar solidariedade, permitindo a realização de doações diretas, por meio do site da Santa Casa BH (https://santacasabh.org.br/doacoes).

Doações do Bem

Reforçando a parceria com a Santa Casa BH, a Drogarias Pacheco apoia o Instituto Geriátrico Afonso Pena (IGAP), pertencente ao Grupo Santa Casa de Belo Horizonte, realizando doações trimestrais para o Projeto de Qualificação dos Cuidados no IGAP, via Fundo do Idoso. O projeto consiste no custeio do IGAP por dois anos, incluindo a aquisição de alimentos, remédios, produtos de higiene pessoal e limpeza, insumos e pagamento dos servidores. Até o momento, a parceria viabilizou um montante de R$ 101 mil em doações para o IGAP, no primeiro semestre de 2021.

O IGAP oferece moradia e assistência social aos idosos em situação de vulnerabilidade. Trata-se do asilo mais antigo de Belo Horizonte, sendo referência de gestão e assistência geriátrica na capital mineira desde 1912. Atualmente, o Instituto abriga 26 idosos, com diferentes graus de dependência, e dispõe de uma equipe multidisciplinar, com técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos e psicopedagogos.

Sobre o Grupo Santa Casa

O Grupo Santa Casa BH é composto pela Santa Casa BH, Hospital São Lucas, Centro de Especialidades Médicas Santa Casa BH (CEM), Faculdade Santa Casa BH, Funerária Santa Casa BH e Instituto Geriátrico Afonso Pena, e conta com 1.293 leitos do SUS, 35 especialidades médicas e 19 salas cirúrgicas. Em 2020, foi responsável por 47,4 mil internações, 24,7 mil sessões de quimioterapia e radioterapia, 38,8 mil cirurgias e 238 transplantes.

A Santa Casa de Belo Horizonte é considerada o maior hospital de Minas Gerais e uma referência em saúde em todo o Brasil. Inaugurada em 1899, trata-se de uma instituição que tem quase a mesma idade da capital mineira (1897) e que funciona desde 1946 no atual edifício, situado no bairro Santa Efigênia. Apresentando uma estrutura de 13 andares com 4 grandes alas cada, a Santa Casa BH abrange modernas unidades de atendimento com UTI’s e de enfermaria de alto padrão, sendo um dos mais importantes complexos hospitalares do Estado.

Sobre o Grupo DPSP

Com a missão de proporcionar qualidade no atendimento, cuidados com a saúde e bem-estar a todos, o Grupo DPSP nasceu em 2011 e conta com as redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo. A companhia é um dos principais players do varejo farmacêutico com aproximadamente 1.400 lojas em 8 estados do Brasil, além do Distrito Federal. Hoje, o Grupo DPSP atende seus clientes em lojas físicas, e-commerce, televendas e aplicativo. As marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo levam em seu DNA uma história de confiança e credibilidade no mercado nacional da saúde, preocupando-se constantemente em oferecer excelência em seus processos e a garantia da satisfação do consumidor.

