Sete Lagoas discute proposta de regionalização do SAMU para atender municípios vizinhos

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde representaram a Prefeitura de Sete Lagoas em uma reunião, no início da tarde desta sexta-feira, 6 de agosto, onde a pauta foi a regionalização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A proposta tem como objetivo levar este atendimento para municípios onde a cobertura não existe.

O SAMU foi criado em 2003 e vários municípios da região não contam com o serviço. Agora, o atendimento pode chegar até essas cidades por meio de um novo programa do Governo de Minas. “Discutimos com representantes do Estado e de outros municípios da região a implantação de uma estrutura, em Sete Lagoas, que possa dar suporte para atendimento de urgência e transporte de pacientes entre os 35 municípios da nossa macrorregião”, explica Dr. Flávio Pimenta, secretário municipal de Saúde de Sete Lagoas.



A proposta prevê convênios com os governos Estadual e Federal para o credenciamento de cidades-polo onde a base da estrutura possa ser instalada. Caso o projeto seja colocado em prática, Sete Lagoas receberia mais verbas estaduais e federais para ampliação da nova base e aquisição de mais ambulâncias para atendimento regional. “Assim, toda a gestão da estrutura e regulação do serviço ficaria a cargo de Sete Lagoas. Além de melhorias na assistência, o projeto também vai viabilizar melhor monitoramento dos atendimentos”, completa Dr. Flávio Pimenta.

Além da Secretaria Municipal de Saúde, a reunião contou com representantes da Procuradoria Geral do Município, da Superintendência Regional de Saúde e do Governo de Minas Gerais.