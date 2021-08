Artistas de Sete Lagoas se mobilizam para eleições do Conselho Municipal de Políticas Culturais

Aconteceu no último dia 5 de agosto uma reunião virtual do movimento “Arte é Trabalho” composto de artistas e fazedores de cultura de vários segmentos no município. Na pauta as eleições para composição das cadeiras, representativas, do CMPC – Conselho Municipal de Políticas Culturais de Sete Lagos – que acontecerão a partir da próxima semana cumprindo o chamamento público realizado pela Secretaria adjunta de Cultura.

Segundo organizadores do movimento, a expectativa de participação para os Fóruns de Cultura, que determinam os representantes de cada área, deve seguir a tendência do Estado, que bateu recorde de participação, com mais de 20 mil votantes nas eleições do Conselho Estadual.

Foi discutido também entre os participantes do Arte é Trabalho, a defesa de aplicação de recursos orçamentários no segmento cultural, tendo em vista a defasagem do setor, que foi o primeiro a parar devido à pandemia. Desde que começou, o movimento, vem se reunindo com a Prefeitura e com o Legislativo (Câmara dos Vereadores), apontando soluções e reivindicando atenção dos políticos, sem resposta satisfatória.

Segundo os artistas, no ano 2021 não houve, por parte dos poderes públicos, nenhum planejamento estratégico para compor com as políticas culturais do município, enquanto outras cidades, como Belo Horizonte, estão reunindo com os setores culturais e planejando o ano 2022 e o calendário cultural 2023.

Para o movimento “Arte é Trabalho”, o Conselho Municipal de Políticas Culturais é a ferramenta democrática, mais importante e legítima na defesa dos direitos culturais e implantação de políticas públicas, que correspondam aos anseios dos fazedores de cultura. Lembrando que, é um conselho deliberativo, e as cadeiras são preenchidas por voluntários, sem remuneração, fortalecendo o consenso de que os artistas vivem, exclusivamente do fazer cultural, contribuindo com o IDH (Índice Desenvolvimento Humano) do município e requerem atenção das políticas públicas, em torno da cultura como direito do povo. “Já pensou se em meio a essa pandemia não houvesse arte para as pessoas?” Dizem os organizadores.

As eleições do CMPC serão realizadas a partir de Fóruns Setoriais, abertas a todos os artistas e fazedores de cultura do município, a partir do dia 09 de agosto às 18h30min, presencial, no auditório da Casa da Cultura de Sete Lagoas, localizado na orla da Lagoa Paulino, Centro, com dias separados devido à pandemia.

As cadeiras representativas são: Artes Visuais, Música, Áudio Visual, Artesanato, Cultura Popular, Artes Cênicas, Biblioteca e Literatura, Arquitetura, Produtores Culturais e COMPAC.

Confira a programação:

09/08, segunda-feira: setores de música, artes visuais, Compac, biblioteca e literatura

10/08, terça-feira: setores de artes cênicas, artesanato e arquitetura

11/08, quarta-feira: setores de cultura popular, produtores culturais e audiovisual

Da Redação com Artistas do grupo “Arte é Trabalho”