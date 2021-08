Boletim Covid: Sete Lagoas fecha a primeira semana de agosto, com ocupação dos leitos UTI/Covid acima dos 60%

Na segunda-feira tem 1ª dose para mulheres de 34 anos e 2ª dose para grávidas e puérperas.

Sete Lagoas termina a primeira semana de agosto somando 22.752 contaminações por Covid com a confirmação de 32 casos: 16 mulheres e 16 homens. Temos hoje 482 pessoas com alguma síndrome gripal inespecífica sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde (46% a menos que na semana passada) e 5.924 que já tiveram o acompanhamento concluído. Desde o início da pandemia 46.434 testes deram resultado negativo. A cidade segue sem novos óbitos por complicações associadas à Covid, mantendo 593 óbitos, 30 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 125 pessoas em isolamento domiciliar e 22.0044 pacientes já curados.

Hospitalizados

Dos 57 internados hoje, 34 estão em UTI e 23 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 23 de Sete Lagoas e 11 de cidades da região: cinco de Paraopeba, dois de Papagaios, e os demais de Pompéu, Paineiras, Capim Branco e Maravilhas. Dos internados, 40 testaram positivo, quatro tiveram resultado negativo e 13 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 13 internações, cinco delas em leitos de UTI, das quais três em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão hoje 34 internados, sendo 21 em UTI. No Hospital da Unimed são dez pacientes internados, sendo oito em UTI. E a UPA segue mais um dia sem internações. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, SUS e particular, está em 61,8%. Já levando em conta apenas os leitos do SUS, a taxa é de 55,8%.

1ª dose

Hoje a Prefeitura vacinou com a 1ª dose as mulheres a partir de 35 anos. Os homens a partir de 35 anos se vacinam neste sábado no Restaurante do Trabalhador (Av. Norte Sul, 153, Centro) e no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), ao lado do SAMU (R. Itália Pontelo, 41, Chácara do Paiva), ambos a pé, de 09h às 15h. Em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até meia hora antes fim da vacinação. Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

A Prefeitura também anunciou a vacinação das mulheres a partir dos 34 anos de idade, na segunda-feira, 9, de 09h às 16h, na Drogaria Drogasil – Av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí (a pé), na Faculdade UNA – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, São Francisco (a pé) e no Shopping Sete Lagoas – Av. Otávio Campelo Ribeiro, 2.801, Eldorado (drive thru). Já os homens a partir de 34 anos se vacinam na terça, dia 10, no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino – Praça da Feirinha (a pé) e na Faculdade UNA (a pé). Em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até meia hora antes fim da vacinação. Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

2ª dose

Quem recebeu a 1ª dose até o dia 7 de maio recebe a 2ª dose no dia 9 de agosto, segunda-feira. Já quem recebeu a 1ª dose até o dia 11 de maio recebe a 2ª dose no dia 11 de agosto, em ambos os casos, de 09h às 16h, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e nos ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro e Alvorada. Os documentos são comprovante de 1ª dose da Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

As gestantes e as que estão no período de puerpério até 45 dias após o parto que tomaram 1ª dose da Astrazeneca até o dia 9 de maio recebem a 2ª dose com a vacina da Pfizer (por determinação do Ministério da Saúde, já que a Astrazeneca foi desaconselhada para este público) também nesta segunda-feira, de 09h às 16h, na Faculdade UNA – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, São Francisco (a pé). Os documentos necessários são comprovante de 1ª dose da Astrazeneca, cartão do SUS ou CPF.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta quinta-feira, 5 de agosto, receberam a 1ª dose da vacina 120.343 pessoas (49,8% da população). A 2ª dose foi aplicada em 39.637 pessoas e a dose única em 5.559 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 18,7% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de higiene frequente das mãos, distanciamento social e uso de máscara. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus