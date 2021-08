Jacaré em situação complicada. Saiba porque a torcida alvirrubra, ainda está vetada do presencial

Em partida realizada no sábado (31) no estádio Ipatingão, o Democrata acabou derrotado pelo placar de 1×0, gol de Thiago Morais aos vinte minutos da primeira etapa, aproveitando um erro de marcação da lateral direita do Jacaré. Após sofrer o gol, o Democrata melhorou um pouco com algumas mudanças feitas pelo treinador Paulinho, mas o placar não saiu do 1×0.

O resultado complica a vida da equipe de Sete Lagoas, em termos de classificação para a elite do futebol mineiro de 2022, uma vez que o Jacaré fica na obrigação de vencer, praticamente todas as 5 partidas restantes da fase classificatória, coisa quase que impossível de acontecer, devido ao péssimo futebol que o elenco vem apresentando.

O Ipatinga atuou e venceu usando o futebol de Elisson, Guti, Arthur, Guilherme e Erick; Lucas, Ibson (Alex), Augusto e Dener (Washington); Thiago Morais e Adeilson (Victor Gustavo).

Já o Democrata foi derrotado com futebol de: Gabriel, Pedroso (João Pedro), Diogo, Carciano e Magal (Isac); Rafinha (Neto), Cleiton, Kekeu e Diego Palhinha; Heitor Roca e Rafael. A arbitragem foi de: Luiz Carlos Brun, com bandeiras de Fernanda Nandrea Gomes e Valdeci Ângelo das Silva.

Os jogadores do Democrata voltaram aos treinamentos na segunda-feira (02), e seguem treinando até a manhã desta sexta-feira dia 6 de agosto, quando após comandar treino recreativo, Paulinho Guará irá definir a formação titular para o difícil compromisso contra o Nacional de Muriaé, neste sábado às 15 horas, jogo dos mais difíceis, mas que somente a vitória interessa para o clube que ocupa hoje a décima colocação.

Em nota oficial, divulgada na quarta-feira (04) pelo clube, mesmo autorizada a presença da torcida no estádio pela Prefeitura, neste final de semana, ainda não será possível abrir os portões, confira:

Por Silva Júnior