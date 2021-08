Copa Click Sidão apresenta bom futebol e complementa a 3ª rodada neste final de semana

Considerada como uma competição de sucesso já nas primeiras rodadas, a Copa Click Sidão de futebol teve sequência no final de semana com a realização de 7 jogos, movimentando os principais campos de Sete Lagoas.

Os jogos foram válidos pela abertura da terceira rodada que será complementada neste sábado e domingo, dias 7 e 8 de agosto. A abertura da terceira rodada teve como destaque as vitórias do Curitiba sobre o Santo Hipólito e Expresso Progresso sobre o Capãozinho, ambas pelo placar de 3×0. Confira os resultados da rodada:

Confira os resultados da rodada:

Baldim 2×0 Feriado

Serra Verde 3×2 Juventus

Guaraní de Corinto 2×1 Dallas Gol

Expresso Progresso 3×0 Capãozinho

Internacional 3×2 Camarões

Curitiba 3×0 Fortaleza de Santo Hipólito

Bangu WxO São Francisco 3×0.

Para Flávio, dirigente do time Baldim, mesmo com as dificuldades da época, o torneio vem superando as expectativas em questões de organização e competição. “Para nós de Baldim, a copa tem sido bem competitiva, foi bem organizada, bons times e árbitros, e chegou no calendário de Sete Lagoas para não sair mais. Eu particularmente fiquei muito feliz do Sidão ter tirado esse projeto do papel, pois não é fácil realizar um campeonato com tantas equipes, então, só tenho a parabenizar a todos os envolvidos”, evidenciou.

Outro destaque no campeonato é o Expresso Progresso, inclusive tendo seu Atleta Mauricinho como artilheiro da competição, com 7 gols. Jean Araújo presidente/ técnico da equipe ressaltou com satisfação a classificação em primeiro lugar na chave. “Está sendo um prazer participar da Copa Click Sidão. Tivemos um tropeço na primeira rodada, ganhamos o 2° jogo por 9×0 e na terceira rodada ganhamos de 3×0, classificando em primeiro na chave, com destaque do zagueiro Rogério que ganhou o troféu de melhor em campo, além do zagueiro Ramon que salvou 2 possíveis gols do adversário, sendo crucial para ganharmos o jogo. Parabéns para toda equipe Expresso Progresso”.

Complemento da terceira rodada:

Sábado 07/08

Ideal 15:30- Ideal x Bar Sem Lona no

Cap 15:30- Abc x Amigos

Curitiba 15:30- Elite x Asa Branca

Domingo 08/08

Eldorado 09:30- Águia x União Expresso

Curitiba 09:30- Rio minas x Bela Vista

Curitiba 12:30- América x Juventude

Curitiba 15:30-Villa Minas x Ressaquiados

Por Silva Júnior