Sem preconceito: Arte e cultura da capoeira para todas, todes e todos

Centro de Artes Brasileiras abre vagas especiais para mulheres e comunidade LGBTQIA+.

O Centro de Artes Brasileiras, inicia um novo projeto direcionado para mulheres e/ou comunidade LGBTQIA+ a partir dos 14 anos, público vasto e também interessado na capoeira e seus conhecimentos. Em aulas coletivas e/ou particulares, a ideia do projeto surgiu da observância da instrutora, Glau Santana, na ausência desse público nas aulas de capoeira, não por desinteresse, mas muitas vezes pelo receio de sofrer algum tipo de preconceito.

De acordo com Glau, as aulas vão proporcionar mais conhecimento sobre essa arte e cultura brasileira, sem nenhum tipo de constrangimento.

Mantenedora de inúmeros saberes culturais, a capoeira ainda proporciona mais saúde através dos exercícios físicos, além de propiciar perda de peso, modelar o corpo, sem se esquecer que, a arte é também uma defesa pessoal. A musicalização e ritmos brasileiros também estarão presentes nas aulas.

Ficou interessada, interessado ou interessade? Salve essa data: 11 de agosto de 2021, dia do Aulão Experimental, às 20h15.

É importante que se confirme a presença antecipadamente, pois existe um limite de pessoas.

CAB – Centro de Artes Brasileiras

O Centro de Artes Brasileiras, apesar de criado nos USA, em 2013, é um espaço que promove a cultura nacional.

No Brasil desde 2015, o CAB valoriza e preserva nossa arte, que tem uma incrível variedade de danças, ritmos, músicas, comidas, bebidas e linguagens.

As aulas, eventos, shows, exposições atraem pessoas da nossa comunidade, bem como interessados de todos os cantos do mundo na arte e cultura brasileira.

O CAB, funciona também como academia, com aulas de capoeira (adultos e crianças), danças brasileiras, música, Jiu Jitsu e funcional.

Com a pandemia algumas turmas se desfizeram, mas podem ser reabertas a qualquer momento, assim que houver procura!

Além da novidade, da Capoeira da Diversidade, turma pretendida para segundas e quartas às 20:15 horas, com a professora Glau Santana, no CAB você encontra aulas de Jiu Jitsu (Bruno Esquilo Jiu Jitsu), segundas e quartas as 9 da manhã e terças e quintas às 19 horas. Segundas e quartas às 19 horas e terças e quintas às 9 horas, o espaço oferece capoeira, através da International Capoeira School (ICS) – Mestre esquilo.

Para as crianças, de segunda a quinta, 18:20 horas, a capoeirinha, também com a professora Glau Santana, entrega arte, cultura e psicomotricidade através das múltiplas faces da capoeira. Todas as aulas podem ser feitas de maneira híbrida, ou seja, tanto presencial, quanto on-line.

Hoje em dia o CAB atende a todos os públicos e faixas etárias. As atividades desenvolvidas no espaço, ajudam a liberar o estresse, estimulam o condicionamento cardiovascular e musculoesquelético, promovem maior flexibilidade e coordenação, emagrecem, definem o corpo, estimulam a autoconfiança e o respeito ao próximo, trabalham corporeidade através da música e ritmos brasileiros, ampliam o conhecimento em torno da nossa arte e cultura, bem como de si mesmo, dentre outros muitos benefícios.

Para visitar o Centro de Artes Brasileiras e/ou fazer uma aula, entre em contato através das redes sociais do Centro de Artes Brasileiras @centrodeartesbrasileiras ou pelo WhatsApp (31) 99120-9591.