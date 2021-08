Com nova Diretoria, Observatório Social completa 4 anos de controle social em Sete Lagoas

Fundado em 2017, o Observatório Social do Brasil completa quatro anos de existência em Sete Lagoas. A organização promove o controle social visando melhorar a gestão pública e prevenir a corrupção com metodologia de participação cidadã. Para dar sequência aos trabalhos nos próximos dois anos, o Observatório Social do Brasil – Sete Lagoas/MG (OSB-7L) elegeu e deu posse à nova composição da sua Diretoria em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de julho.

A Assembleia ocorreu de modo híbrido, parte online pelo Microsoft Teams e parte presencial na atual sede do OSB-7L no prédio da Associação Comercial e Industrial (ACI). O edital de convocação foi publicado no dia 25 de junho na versão impressa do jornal Sete Dias dando publicidade a todos os requisitos e prazos para a realização da assembleia. De acordo com a Comissão Eleitoral, apenas uma chapa foi protocolada e a eleição se deu por aclamação dos presentes.

O presidente eleito, Juarez Fernandino, acredita que “o maior desafio é melhorar ainda mais o diálogo com o poder público municipal, principalmente com o Poder Legislativo, bem como incrementar a mobilização do voluntariado”. Nascido em Sete Lagoas, Juarez trabalhou por mais de 30 anos na Caixa Econômica Federal, exercendo cargos na Auditoria Interna, tanto como Auditor, como Gerente Regional, em Belo Horizonte, e Gerente Nacional da Auditoria, em Brasília. Atualmente aposentado, o atual presidente estava como Diretor Financeiro na última gestão.

Diretoria OSB-7L Gestão 2021 – 2023:

Presidente: Juarez Antônio Avelar Fernandino

Vice-Presidente: Rosana Ribeiro

Diretor Secretário: Goreti de Alcântara Pedra

Diretor Secretário Adjunto: Simone de Campos Maciel da Silva

Diretor Financeiro: Marcos Augusto Silva de Assis

Diretor Financeiro Adjunto: Alcimar Francisco da Silva

Diretor de Desenvolvimento Organizacional: José Roberto da Silva

Diretor de Gestão de Voluntários: Marli Valgas da Costa

Diretor Executivo: Paulo Henrique Rocha Leão

Diretor Institucional e de Alianças: Benjamin Sebastião de Oliveira Júnior

Diretor de Comunicação e Marketing: Aline Nery de Campos

Alteração de Estatuto

Momentos antes do pleito, foi realizada também uma Assembleia Geral Extraordinária para votação da proposta da Diretoria 2019-2021 de alterações no Estatuto, que foi aprovada por unanimidade. A nova redação atualiza o texto de acordo as normativas nacionais do Sistema OSB, além de ajustar e reforçar pontos para tornar a atuação do dia a dia mais dinâmico. Também foi alterada a distribuição de cargos e respectivas atribuições, pensando a unidade como organismo que necessita de todas as partes funcionando interligadas e em harmonia. O presidente Juarez acredita que o estatuto novo vai “desburocratizar alguns trâmites e propiciar o surgimento de novas lideranças entre os membros do OSB-7L”.

Atuação do OSB-7L

O Observatório Social de Sete Lagoas monitora diariamente a gestão pública por meio da metodologia do Sistema OSB de participação cidadã. É realizado o monitoramento de licitações, de obras públicas, dos diários oficiais, de portais da transparência, de reuniões plenárias e atividades do Legislativo. Também são enviados ofícios de sugestões e de pedido de esclarecimento quando se faz necessário. E ainda há as ações de educação fiscal, promoção da cidadania, de capacitação e fomento da economia local. Todo o trabalho é relatado e publicizado a cada quatro meses em Relatórios Quadrimestrais (RQ) que são publicados no site e redes sociais do OSB-7L, bem como apresentado à população em ocasiões oportunas. Até o momento já foram realizados 10 relatórios e o 11º em breve será divulgado. Vale ressaltar que a atuação do OSB-7L é realizada graças ao empenho de voluntários, estagiários e contratados. Além das doações dos contribuintes e mantenedores, que tornam financeiramente possível a existência da instituição.

Ascom Observatório Social