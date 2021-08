Classificados do processo seletivo da Saúde devem procurar o departamento de RH até o dia 11

Foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 5, a lista final com a classificação do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Profissionais por Tempo Determinado (Edital 01/2021) da Secretaria Municipal de Saúde. A relação apresenta os classificados após a possibilidade de interposição de recursos e os selecionados devem procurar o Departamento de Recursos Humanos (RH) até o próximo dia 11.

O processo selecionou 35 candidatos para os cargos de agente administrativo CAPS I, agente administrativo de farmácia, agente administrativo do Hospital Municipal, condutor de veículos de emergência, enfermeiro da Atenção Primária, enfermeiro do Hospital Municipal, farmacêutico da Farmácia Central, médico da Atenção Primária, técnico em enfermagem e técnico em enfermagem da ala Covid.

A lista, que também traz o cadastro de reserva, pode ser acessada NO LINK. Os inscritos que apresentam a situação de CLASSIFICADO em frente ao nome devem procurar o RH da Secretaria Municipal de Saúde (rua Marechal Deodoro, 212, Centro – telefone 3773-3231) de 8h às 16h.

CLASSIFICADOS

Agente Administrativo CAPS I

Camila Martins Pereira Sales

Agente Administrativo Farmácia

Nayara Amarante Oliveira Almeida de Campos

Thais Maiara Silva De Alcântara Pereira

Agente Administrativo Hospital Municipal

Natália Carolina de Oliveira Padilha

Bruna Soares Mendes

Letícia Soares Mendes

Felipe Correa Rodrigues Lima

Heulália Ramos da Silva

Condutor de Veículo de Emergência

Anderson Junio Rodrigues Pereira

Erick Dos Santos Figueiredo

Marcus Thadeu Lima Batista

Amaury Mendes Soares

Enfermeiro Atenção Primária

Lilian Mara Dumont

Natália França Abreu Lima

Lilian Graziele do Espirito Santo

Gabriela Moreira do Amaral

Enfermeiro Hospital Municipal

Elaine Alves de Oliveira

Brena Pereira de Oliveira Diniz

Camila Da Silva Pereira Santiago

Farmacêutico Farmácia Central

Sue Ellen de Fátima Martins Santos

Médico Atenção Primária

Amanda Daniela Costa Aninger

Bianca Beatriz Costa Aninger

Técnico em Enfermagem

Janete Chaves de Oliveira Lopes

Maria Do Carmo Mendes da Silva Tavares

Marina Fonte Boa Oselieri

Lais Mingote Barbosa

Patricia da Conceição Soares Cabral

Pedro Henrique Lima Silva

Thallita Borges de Lima

Adrielly Joyce da Silva Moreira

Dilaine Mariz Soares

Técnico em Enfermagem – Ala COVID-19

Vani Glais Aparecida Pereira Saldanha

Vinícius Barroso Martins

Rosane Pereira da Rocha

Simone Diniz da Silva