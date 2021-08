Fóruns Setoriais de Cultura definirão candidatos à Conselho Municipal de Políticas Culturais

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – prepara a realização de fóruns setoriais, que têm como objetivo eleger novos membros para o Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Neste momento é importante que os agentes culturais se mobilizem para elegerem seus representantes, e para isso a Secretaria Adjunta de Cultura convoca todos da área cultural da cidade para participarem dos fóruns. Neles serão escolhidos os nomes dos Conselheiros titulares e suplentes que vão construir, pelos próximos dois anos, as políticas culturais da cidade.

Quem pode participar?

Pessoas físicas, da sociedade civil, residentes em Sete Lagoas e que atuam na área relacionada ao Fórum. Para ter direito a voto, a pessoa precisa, necessariamente, representar o setor. “Um músico, por exemplo, só pode votar ou se candidatar a vaga de conselheiro no Fórum Setorial de Música, assim como para a vaga de conselheiro na cadeira de produtor cultural, os participantes deste Fórum precisam atuar como produtores. Os titulares e suplentes serão escolhidos através de uma votação simples onde a pessoa mais votada fica com a vaga de Conselheiro Titular e a segunda mais votada com a vaga de Conselheiro Suplente. Em ambos os casos a participação nas reuniões do Conselho é importante para dar sequência ao trabalho.” Explica Gislene Inocência, Secretária Adjunta de Cultura.

Os fóruns serão realizados nos dias 09, 10 e 11 de agosto, sempre às 18h30, na Casa da Cultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3773-5687, de 08h às 16h.

Confira a programação:

09/08, segunda-feira: setores de música, artes visuais, Compac, biblioteca e literatura

10/08, terça-feira: setores de artes cênicas, artesanato e arquitetura

11/08, quarta-feira: setores de cultura popular, produtores culturais e audiovisual

