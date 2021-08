Trinta e dois anos após título com o Bragantino, Luxa volta à Série B ciente das dificuldades

Um dos momentos mais marcantes dos primeiros anos da carreira de Vanderlei Luxemburgo como treinador ocorreu em 1989, quando conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série B à frente do Bragantino.

A passagem pelo time de Bragança Paulista elevou o patamar de Vanderlei no cenário do futebol brasileiro. Além da Segunda Divisão do Nacional, o técnico levantou a taça do Campeonato Paulista no ano seguinte, consolidando a base da equipe que seria vice-campeã do Brasileirão em 1991, já sob o comando de Carlos Alberto Parreira.