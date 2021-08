Passando a Limpo ‘Especial Dia dos Pais’ recebe a Gerente Comercial Kisley Melo e realiza mega sorteio; confira

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (06) receberá a Gerente Comercial da loja Planeta Calçados, Kisley Silva Melo para comemorar, de maneira muito especial, o Dia dos Pais, que acontece no próximo domingo (08).

O Passando a Limpo “Especial Dia dos Pais” realizará, ainda, um MEGA SORTEIO para um ganhador em parceria com o SeteLagoas.com.br!

Os presentes serão:

•01 (Uma) Cesta de Produtos Artesanais

@cremosodaroca

•01 (Um) kit Loja Planeta Calçados

@lojasplaneta

•01 (Um) kit Loja Planeta Confecções

@lojasplaneta

•01(Um) Vale Churrasco Combo Promoção para Duas Pessoas

@picanhas_beer_7l

•01(Uma) Calça Goleiro

@rosa7l

•01 (Um) kit Brasfoot

@supersantahelena

•01 (Um) Tênis Converse All Star

@lojascometaoficial

•01 (Um) Voucher no valor de R$200,00 (Duzentos Reais)

@sobrancelhariaoficial

•01 (Um) Kit Tempero e Especiarias + •01 (Um) kit Garfo e Faca para Churrasco

@packdesabores

•01(Uma) Cesta de Café da Manhã

@padariamisabores

Para concorrer, você deve acessar este link, seguir todos os perfis que o @setelagoassorteio segue, curtir e compartilhar POST OFICIAL nos stories do seu Instagram e marcar 3 amigos. Não perca a chance de presentear seu pai com o melhor presente do mundo!

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98973-3169.