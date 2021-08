Hemominas de Sete Lagoas convoca doadores de sangue para funcionamento especial esse mês

A situação do estoque de bolsas de sangue em Sete Lagoas, como em toda rede no estado encontra-se numa situação crítica neste inverno, como nunca vivenciado em anos anteriores. Em razão ao baixíssimo comparecimento de doadores de sangue, o Hemominas de Sete Lagoas faz um alerta e a chamada aos doadores de sangue fidelizados, e também, os que desejam iniciar com essa atitude solidária e altruísta neste momento.

O Hemominas de Sete Lagoas é um local seguro, seguindo todas as normas de segurança sanitárias para o Covid-19, e não existe quaisquer riscos ao doador através da doação de sangue. Pelo contrário, a doação de sangue garante o abastecimento do estoque para os prontos atendimentos aos acidentados, a realização de cirurgias, o tratamento de pacientes com comorbidades graves e crônicas.

O sangue é um medicamento insubstituível! O Heminas aguarda o seu comparecimento na Unidade de Sete Lagoas no Sábado, dia 14 de agosto, no horário de 7h às 12:30 horas para coleta de sangue. Preferencialmente agende sua doação. Agenda sua doação pelo MgaApp, site www.hemominas.mg.gov.br ou ligue para :3027-2725/3027-2764. Avenida Doutor Renato Azeredo,3170 no bairro Dante Lanza

Para doar sangue é importante:

*Ter e estar em com boa saúde;

*Não ter tido hepatite após 11 anos de idade;

*Pesar acima de 50 quilos;

*Ter idade entre 18 e 69 anos.

*Jovens 16 e 17 anos poderão se acompanhados do responsável legal ou portando autorização desse, com fotocópia do documento de identidade do responsável.

*Pessoas a partir de 61 anos poderão doar se tiverem realizado pelo menos uma doação de 60 anos;

*Dormir bem na noite anterior à doação

* Não ter sido exposto a situação de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis.

Com informações do Hemominas/Sete Lagoas