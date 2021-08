Em Sete Lagoas, cronograma de vacinação continua avançando

Nesta quinta-feira, 5, se vacinam com a 1ª dose os homens a partir dos 36 anos, de 09h às 16h, na Drogaria Drogasil (av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí), na Faculdade Una (Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio), em ambos os casos a pé, e no estacionamento da Faculdade Atenas (av. Perimetral, ao lado da Bombril) em sistema de drive thru. Em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até às 15h30. Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa.

A Prefeitura também anunciou a vacinação do público a partir dos 35 anos de idade, em duas etapas. As mulheres se vacinam na sexta e os homens no sábado. Enquanto as mulheres se vacinam sexta no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e na Faculdade Atenas (Av. Perimetral, ao lado da Bombril), em sistema drive thru, de 09h às 16h; os homens se vacinam sábado no Restaurante do Trabalhador (Av. Norte Sul, 153, Centro) e no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), ao lado do SAMU (R. Itália Pontelo, 41, Chácara do Paiva), ambos a pé, de 09h às 15h. Nos dois dias, em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até meia hora antes do fim da vacinação. Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta terça-feira, 3 de agosto, receberam a 1ª dose da vacina 117.539 pessoas (48,6% da população). A 2ª dose foi aplicada em 39.354 pessoas e a dose única em 5.559 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 18,6% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de higiene frequente das mãos, distanciamento social e uso de máscara. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

