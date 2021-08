Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quinta-feira (05)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

PEDREIRO DE ACABAMENTO

Experiência: 06 meses na carteira

SERVENTE DE OBRAS

Experiência: 06 meses na carteira

FERRAMENTEIRO

Realizar a confecção e reparo de ferramentas de corte, dobra, repuxo e outras para estruturar chapas de aço e materiais metálicos, montagem e ajustes de peças, realização de leitura e interpretação de desenhos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

VENDEDOR EXTERNO

Prospecção de clientes para carregamento na fonte (água mineral). Manutenção de clientes, atendimento e negociações com clientes; Organização de pedidos, acompanhamento da entrega de produtos, negociação de preços e prazos. Cobrança e recebimento de vendas quando necessário. Visitas de pós vendas. Demonstração de produtos e serviços. Fazer check-list diariamente do veículo utilizado para o serviço ou conferir as informações quando feito pelo Auxiliar Operacional;

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH: A – Veículo próprio: Moto

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Auxiliar na operação dos equipamentos de produção; auxiliar na pesagem e mistura de matérias prima; acompanhamento das atividades de produção; auxiliar na coleta de amostras de matérias primas e produtos; auxiliar na realização da analises granulométricas; auxiliar na realização do check list de carretas; auxiliar no carregamento de carretas silos; auxiliar no carregamento de cargas a granel; auxiliar na descarga de cargas a granel (serviço braçal) efetuar rotinas de 5S mantendo o ambiente de trabalho limpo e organizado; auxiliar na realização do check list dos equipamentos.

Ensino fundamental incompleto

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Experiência em suspensão de linha leve e pesada, para remover e instalar direção hidráulica de carro pequeno ou caminhão.

Experiência: 06 meses – CNH: B

EMPREGADA DOMÉSTICA

Cozinhar e realizar as tarefas domesticas em geral.

Experiência: 06 meses na carteira

ATENDENTE EM LOJA DE NOIVA

Necessário ter experiência como atendente em loja de noiva

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Operar pá carregadeira; realizar carregamento de ferro gusa e subprodutos em carretas; operar o equipamento dentro das normas de segurança; manter o equipamento sempre limpo em boas condições de funcionamento.

Experiência: 06 meses – Curso na função – Revezamento

INSTALADOR DE ACESSÓRIOS

Instalação de acessórios em caminhões

Experiência: 06 meses na função

COSTUREIRA

Experiência na função de costureira em confecção, atuar em confecção de lingerie.

Experiência: 06 meses

VENDEDOR DE AUTO-PEÇAS

Atendimento ao cliente interno e externo, atendimento ao telefone, emissão de pedido, negociação com clientes, corte e separação de pedidos entre outras atividades da função, necessário experiência com vendas no segmento de peças.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Fabricação de Caixas d’água de fibra, serviço braçal.

Necessário residir próximo ao bairro Vapabuçu

MONTADOR DE TANQUE DE CAMINHÃO

Fabricação e manutenção de tanque de caminhão.

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR FISCAL

Experiência na função atuando em Contabilidade

Experiência: 06 meses na carteira – Superior em andamento/Completo: Ciências Contábeis ou áreas afins

ESTÁGIO AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Organizar e arquivar documentos; fazer os lançamentos contábeis; auxiliar os demais cargos internos; conciliar contas; preencher guias; emitir notas e demais solicitações da contabilidade.

Necessário estar cursando a partir do 5º período de Ciências Contábeis

VENDEDOR (A) TELEVENDAS

Realizar vendas aos clientes em distribuidora de bebidas através do atendimento ativo via telefone.

Experiência: 06 meses na carteira em vendas e telemarketing – Ensino Médio

MOTORISTA DE CAMINHÃO ENTREGADOR

Conferencia da carga, manutenção/acompanhamento de clientes ativos, descarregar os produtos nos clientes, responsável pela conferência de validade de garrafões junto ao cliente, responsável pela conferência da situação dos garrafões junto ao cliente (quebrados, furados, com cheiro que impossibilite a reutilização), recebimento de vendas, entrega de NFs, acertos de rotas/entregas com a auxiliar administrativa.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D – Ensino Médio Completo

ANALISTA DE CRÉDITO/VENDA DE SERVIÇOS/TELEMARKETING

Atendimento e prospecção de clientes do segmento para venda de produtos, crédito pessoal, consignado, cartão, seguros. Identificar soluções e necessidades financeiras e elaborar proposta comercial.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

AUXILIAR DE MECÂNICO

Auxiliar o mecânico e acompanhar em socorros externos. Suporte na desmontagem, montagem, remoção e instalação de motores. Realizar check-list, troca de óleo, revisões simples e nas demais atividades pertinentes ao setor.

Experiência na função – Ensino Médio Completo

MARCENEIRO

Realizar confecções de móveis, preparar, aplicar cola, montar, cortar e lixar, perfurar, entalhar, fixar, realizar a reparação das peças, de acordo com as necessidades do projeto.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ELETRICISTA

Instalação de acessórios em veículos automotivos tais como, sinalizadores, módulos, estribos, farol de milha, sirene de ré, som, alto falantes, passagem de chicote, luzes laterais, painel elétrico, reparos e realização de testes, substituir, ajustar, peças e componentes instalados, alarme, faróis, lanternas, lâmpadas, reles, funcionalidade dos produtos, realizar reparos, executar manutenção e organizar local.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE MONTAGEM

Auxiliar as montagens laterais, janelas, tetos, pisos, cabines, armários, bancos de baú, suportes de oxigênios, suportes de balaústres, réguas triplas, divisórias, colar teto, piso, laterais, tapeçaria em geral, estribo e toldo; auxiliar nas passagens dos chicotes e instalações dos equipamentos elétricos, lavar a parte externa do veículo, tratamento dos cortes da lata dos veículos, auxiliar nas montagens gerais dos veículos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ESTÁGIO EM ENGENHARIA MECÂNICA

Cursando a partir do 5º período – Ter curso de Auto CAD

COSTUREIRA

Ateliê de roupas sob medida, vestidos de noiva e vestidos de festa.

Necessário ter habilidade em trabalhos manuais (Bordado/Artesanato/Costura)

MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO

Transporte coletivo urbano de passageiros. Necessário curso de transporte coletivo e exame toxicológico em dia – Fundamental completo

Experiencia: 06 meses na carteira (Imprescindível) em ônibus ou caminhão- CNH: D ou E

MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS

Montagem de móveis e armários planejados

Experiência comprovada na carteira

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/Sine