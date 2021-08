Inspirado na luta contra o racismo, América lança uniforme número três de jogo; veja como ficou

À luz da luta contra o racismo, o América lançou, na tarde desta quarta-feira (4), seu novo uniforme número 3 de jogo. A camisa tem a cor preta como predominante. Na barra frontal, o punho cerrado, símbolo difundido no movimento mundial Black Lives Matter.

Segundo a assessoria de comunicação do Coelho, a nova peça dá prosseguimento à campanha americana #ConsciênciaNegraTodoDia, que agora está simbolizada na camisa.

Ainda segundo o América, o fardamento predominantemente preto também é um tributo às origens do clube, que desde sua fundação se pautou pela inclusão.

A nova camisa, igualmente disponibilizada na versão feminina, já está à venda no site oficial da Loja do América, com preços à partir de R$ 209,90.

A estreia do novo uniforme, produzido pela Volt Sport e assinado pela Sparta e Futbox, será neste domingo (8), no duelo com o Fluminense, às 16h, no Independência, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fonte: Hoje em Dia