Boletim desta quarta-feira destaca a live de retorno das aulas presenciais. 53 pessoas continuam internadas por Covid em Sete Lagoas

A Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária realizou nesta terça-feira, 03 de agosto, a live “Retorno gradual e seguro das aulas presenciais” para informar à comunidade escolar sobre as medidas de biossegurança a serem adotados por todos ao retornarem às atividades escolares presenciais.

Foram publicadas as seguintes legislações para nortear as diretrizes de volta às aulas no município de Sete Lagoas, sendo: Decreto nº 6.582 de 09 de julho de 2021 – Dispõe sobre a reclassificação de fase do programa minas consciente estabelecida para macrorregião central do estado de minas gerais, conforme deliberação do comitê extraordinário COVID-19 nº 168, de 08 de julho de 2021, e revoga o decreto nº 6.532, de 30 de abril de 2021, e alterações posteriores.

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura realizou a compra dos seguintes itens: máscaras, álcool gel, papel toalha, dispenser de pedal; sabonete líquido e kit’s higiênicos para os alunos da educação infantil. As escolas municipais receberam verba do PDDE COVID para aquisição de equipamentos de proteção. Uma necessidade do poder público municipal é garantir o perfeito funcionamento de suas escolas. Há vários meses a Secretaria Municipal de Educação já prepara suas escolas para receber os alunos. Além disso, também está garantido o transporte escolar gratuito e todo o programa nutricional da merenda.

PROTOCOLO

O protocolo do programa Minas Consciente exige regras de distanciamento e de higienização.A capacidade das salas será de 30% e a distância entre as carteiras deve ser de 1,5m. As escolas deverão disponibilizar equipamentos de proteção e produtos de higiene para alunos, professores e funcionários, como dispenser com sabonete líquido, álcool em gel, máscaras reutilizáveis, copos descartáveis, papel toalha, luvas e lixeiras com tampa e pedal. Está determinada também a adoção das regras estabelecidas no Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais, bem como a elaboração do Plano Individual da Instituição de Ensino (PIIE), por todas as instituições de ensino da rede pública e privada, com estratégias de retomada segura.

As contaminações pelo novo coronavírus em Sete Lagoas chegam nesta quarta-feira, 4 de agosto, a 22.686 desde o início da pandemia, com a confirmação de 32 casos: 18 mulheres e 14 homens. Hoje são 592 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde (30% a menos do que na semana passada) e 5.834 que já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 46.189. A cidade segue sem novos óbitos em decorrência de complicações da Covid. São 593 óbitos, 26 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 135 pessoas em isolamento domiciliar e 21.932 já curados.

Hospitalizados

Dos 53 internados hoje, 31 estão em UTI e 22 em enfermaria. Entre os internados em UTI, 20 são de Sete Lagoas e 11 de outras cidades da região, sendo quatro de Paraopeba, dois de Papagaios, e os demais de Pompéu, Cordisburgo, Capim Branco, Maravilhas e Prudente de Morais. Entre os internados, 39 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e nove aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são nove internações, sendo quatro em leitos de UTI, duas no SUS. No Hospital Municipal estão 33 internados, sendo 19 em UTI. No Hospital da Unimed são 11 pacientes internados, sendo oito em UTI. A UPA segue sem internações. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação hoje está em 56,3%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 50%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura vacinou com a 2ª dose aqueles que tomaram a 1ª dose da Astrazeneca até o dia 4 de maio e também as mulheres a partir dos 36 anos de idade. Nesta quinta-feira tomam a 2ª dose da Astrazeneca aqueles que receberam a 1ª dose até o dia 5 de maio, de 09h às 16h, em um dos seguintes locais: Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Orozimbo Macedo, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia. UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale. ESFs Catarina, CDI I, Itapoa 2, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos necessários: comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF. ATENÇÃO! RESPEITE O PRAZO DE 90 DIAS ENTRE AS DOSES.

Também nesta quinta-feira, 5, se vacinam com a 1ª dose os homens a partir dos 36 anos, de 09h às 16h, na Drogaria Drogasil (av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí), na Faculdade Una (Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio), em ambos os casos a pé, e no estacionamento da Faculdade Atenas (av. Perimetral, ao lado da Bombril) em sistema de drive thru. Em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até às 15h30. Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa.

A Prefeitura também anunciou a vacinação do público a partir dos 35 anos de idade, em duas etapas. As mulheres se vacinam na sexta e os homens no sábado. Enquanto as mulheres se vacinam sexta no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e na Faculdade Atenas (Av. Perimetral, ao lado da Bombril), em sistema drive thru, de 09h às 16h; os homens se vacinam sábado no Restaurante do Trabalhador (Av. Norte Sul, 153, Centro) e no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), ao lado do SAMU (R. Itália Pontelo, 41, Chácara do Paiva), ambos a pé, de 09h às 15h. Nos dois dias, em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até meia hora antes do fim da vacinação. Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta terça-feira, 3 de agosto, receberam a 1ª dose da vacina 117.539 pessoas (48,6% da população). A 2ª dose foi aplicada em 39.354 pessoas e a dose única em 5.559 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 18,6% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de higiene frequente das mãos, distanciamento social e uso de máscara. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus