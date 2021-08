PM aumenta patrulhamento preventivo na localidade de Fazendinhas Pai José

A Patrulha Rural, modalidade de policiamento que foi instituída na PMMG com objetivo de garantir segurança pública ao cidadão morador da área rural, através de ações e operações de policiamento ostensivo, trabalha diuturnamente na zona rural de todos os municípios integrantes do 25º Batalhão.

Na localidade Fazendinhas Pai José, cidade de Araçaí, os policiais militares componentes da Patrulha Rural e também do Destacamento, executam diariamente policiamento preventivo, fazendo contato com moradores e realizando abordagem a indivíduos e veículo suspeitos com objetivo de prevenir crimes e aumentar a sensação de segurança dos moradores.

Agência Local de Comunicação do 25º BPM