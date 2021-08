11ª Companhia Independente recebe novos policiais para reforçar seu efetivo

Na manhã desta quarta-feira (04), a 11ª Companhia de Polícia Militar Independente recebeu 30 novos policiais militares que se formaram recentemente no Curso de Formação de Soldados da 19ª Região de Polícia Militar. Foram 09 meses de intenso treinamento policial militar que se iniciou em 03 de novembro de 2020 e se findou no dia 30 de julho de 2021. No curso de formação, os militares aprenderam toda a doutrina e técnica policial, sendo devidamente treinados para atuarem no portfólio de serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, reforçando ainda mais o policiamento e trazendo mais segurança para a sociedade mineira.

Os novos militares foram recepcionados pelo Subcomandante da Unidade, Capitão PM Erick Madureira Alves, no ato representando o Sr Ten-Cel PM Flávio Almeida, Comandante da 11ª Cia PM Ind, bem como por Oficiais e Praças da Unidade.

Os soldados recém-formados atuarão reforçando o policiamento das cidades de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco e Prudente de Morais.

Agência Local de Comunicação da 11ª Cia PM Ind