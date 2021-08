Bombeiros debelam fogo em caminhão carregado de maçãs na BR-040

Um incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira (4), em Ribeirão das Neves na BR-040, KM 500, na balança da rodovia, sentido Sete Lagoas

Segundo a Assessoria do Corpo de |Bombeiros, a solicitação aconteceu às 6h e para debelar fogo em um caminhão carregado de maçãs.

De acordo com os bombeiros não havia outros veículos próximos, nem riscos para edificações na marginal e sem vítimas e a situação foi controlada, sendo que duas viaturas permanecem no local.

Os bombeiros contaram com o apoio da Via 040 para a remoção do veículo sinistrado. O Corpo de Bombeiros , ainda não tem informação sobre as possíveis causas do incêndio.