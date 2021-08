Live esclareceu principais dúvidas sobre retorno presencial das aulas em Sete Lagoas

Com a ampliação da vacinação, o aumento de leitos Covid na cidade e o avanço da macrorregião Centro para a onda amarela do programa Minas Consciente, do Governo de Minas, o momento é propício para o retorno presencial das aulas nas redes pública e particular de Sete Lagoas, conforme avaliaram a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, e o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, durante a live “Retorno Seguro e Gradual das Aulas Presenciais”, realizada na noite desta terça-feira, 3, pelo canal da Educação Municipal no Youtube.

Além dos secretários, também participaram da live a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Maria Tereza Rodrigues; a superintendente de Vigilância Sanitária, Hemi Alica; a gerente da Atenção Primária, Júnia Neves; e o coordenador da Atenção Primária, Higino Lopes. O retorno presencial das aulas leva em consideração o Decreto Municipal Nº 6.583, de 9 de julho de 2021, e a live teve como objetivo tirar dúvidas e informar à comunidade escolar sobre as medidas de biossegurança a serem adotadas por todos ao retornarem às atividades escolares presenciais.

Durante mais de uma hora de duração, os palestrantes apresentaram os protocolos sanitários e pedagógicos do Município, tiraram as principais dúvidas do público que participou via Whatsapp com perguntas e alertou para que pais, alunos e profissionais da educação mantenham as medidas de distanciamento social e higiene pessoal durante esse período.

De acordo com a secretária Roselene Teixeira, o protocolo prevê distância mínima de 1,5m entre alunos e professor, horário de merenda escalonado e aferição de temperatura, além de carga horária de três horas diárias, com uma hora para o aluno tirar dúvidas em casa. “As escolas já foram vistoriadas pela Vigilância Sanitária e os servidores estão sendo capacitados. Disponibilizaremos kit-higiene para todos os alunos da Educação Infantil e as escolas municipais terão máscaras e alcool gel para todos”, anunciou a secretária.

Segundo o secretário Dr. Flávio Pimenta, todas as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado estão sendo seguidas. “Nossa fiscalização será atuante, com monitoramento epidemiológico constante. Entendemos que, nesse início, muitas famílias e profissionais têm dúvidas. Mas tudo será feito com a maior segurança possível, com retorno gradual e facultativo aos pais para definirem o melhor momento para que seus filhos voltem para a escola. É importante que os pais nos ajudem a monitorar nossas crianças e adolescentes. Podem ter certeza de que estaremos atentos, sob vigília constante”, frisou o secretário Dr. Flávio Pimenta.

A live está salva no canal da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura no Youtube e pode ser assistida na íntegra pelo link https://www.youtube.com/ watch?v=9J9L8T7x-H8