Atacante colombiano Berrío tem nome publicado no BID e está apto a estrear pelo América

O atacante Orlando Berrío está apto a estrear pelo América. O colombiano teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF( BID), na tarde desta terça-feira (3), e está liberado para atuar com a camisa do Coelho.

Anunciado pelo Alviverde em 9 de julho, o jogador vinha treinando no CT Lanna Drumond desde então e aguardava a abertura da janela internacional de transferências, que ocorreu no último domingo.

Conhecido do futebol brasileiro pela passagem no Flamengo entre 2017 e 2020, quando conquistou o título do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, em 2019, Berrío teve o Khor Fakkan, dos Emirados Árabes Unidos, como último clube.

Entretanto, o colombiano não atuou em nenhuma partida nos sete meses em que esteve no país asiático.

Estreia deve esperar

Apesar de já ter condições legais de jogo, Berrío não deve estrear pelo América no duelo com o Fluminense, neste domingo (8), às 16h, no Independência, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O comandante lembrou do longo período de inatividade do jogador – que não atua desde março do ano passando, quando ainda defendia o Flamengo -, destacando que o Coelho vem dando atenção especial à parte física do jogador, para minimizar o risco de lesões nesta retomada aos gramados.

Na 18ª posição, com 11 pontos, o América, provavelmente ainda sem o colombiano, vai buscar o triunfo sobre o Tricolor das Laranjeiras para deixar a zona de rebaixamento do Brasileiro.

Fonte: Hoje em Dia

