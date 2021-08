PM prende suspeito de tráfico de drogas em Sete Lagoas

Na madrugada dessa quarta-feira, (04), policiais militares receberam denúncia de que indivíduo estava constantemente traficando drogas em um bar no bairro Das Indústrias.

No local, os militares identificaram o homem, E.R.S., 22 anos, e após abordagem e busca pessoal encontraram com ele 03 papelotes de cocaína e a quantia de R$28.00 (vinte e oito reais).

Na residência do autor, os militares localizaram dentro do quarto 06 buchas de maconha, e uma balança de precisão.

Com auxílio dos cães da equipe de Rondas Ostensivas com Cães – ROCCA, os militares encontraram mais 16 papelotes de cocaína escondidos no quintal, além de material usado para embalar drogas.

O autor foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil, junto com todos os materiais apreendidos.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar