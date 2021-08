Sete Lagoas tem ocupação de leitos de UTI abaixo de 50%. Veja no boletim desta terça-feira (3)

Sete Lagoas chega nesta terça-feira, 3 de agosto, somando 22.654 casos de Covid, com a confirmação de 41 contaminações, sendo 21 mulheres e 20 homens. A Secretaria Municipal de Saúde monitora atualmente 809 pessoas e já encerrou esse atendimento a 5.769 casos de síndrome gripal inespecífica. Ao todo, 45.956 testes deram resultado negativo para Covid. Um óbito foi confirmado hoje de manhã: um homem de 73 anos que estava internado no Hospital Municipal. São no total 593 óbitos, 23 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 139 pessoas em isolamento domiciliar e 21.899 curados.

Hospitalizados

Dos 52 internados hoje, 31 estão em UTI e 21 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 19 de Sete Lagoas e 12 de outras cidades da região, sendo quatro de Paraopeba, dois de Papagaios, dois de Capim Branco, e os demais de Pompéu, Cordisburgo, Maravilhas e Matozinhos. Entre os internados, 39 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e nove aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são nove internações, sendo três em UTI, uma delas em leito do SUS. No Hospital Municipal estão 33 internados, sendo 19 em UTI. No Hospital da Unimed são dez pacientes internados, sendo nove em UTI. Não há pacientes internados hoje na UPA. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somadas as unidades do SUS e da rede suplementar, está em 56,3%. Levando em conta somente leitos do SUS, esse índice está pela primeira vez este ano abaixo dos 50%, em 48,8%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura vacinou os homens a partir de 37 anos. Já nesta quarta e quinta, dois cronogramas foram divulgados. Aqueles que tomaram a 1ª dose da Astrazeneca até o dia 4 de maio devem tomar a 2ª dose no dia 4 de agosto. E quem recebeu a 1ª dose da Astrazeneca até o dia 5 de maio, deve receber a 2ª aplicação no dia 5 de agosto, de 09h às 16h, em um dos seguintes locais: Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Orozimbo Macedo, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia. UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale. ESFs Catarina, CDI I, Itapoa 2, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos necessários: comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF. ATENÇÃO! RESPEITE O PRAZO DE 90 DIAS ENTRE AS DOSES.

A Prefeitura também anunciou a vacinação do público a partir dos 36 anos de idade, em duas etapas. As mulheres se vacinam na quarta e os homens na quinta, ambos de 09h às 16h. Enquanto as mulheres se vacinam na Drogaria Drogasil (av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí), na Faculdade Una (Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio), em ambos os casos a pé, e no estacionamento do Unifemm (em sistema drive thru); os homens se vacinam na Drogaria Drogasil (av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí), na Faculdade Una (Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio), em ambos os casos a pé, e no estacionamento da Faculdade Atenas (av. Perimetral, ao lado da Bombril) em sistema de drive thru. Nos dois dias, em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até às 15h30. Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta segunda-feira, 2 de agosto, receberam a 1ª dose da vacina 116.666 pessoas (48,2% da população). A 2ª dose foi aplicada em 39.061 pessoas e a dose única em 5.559 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 18,5% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus