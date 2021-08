Vereador Caio Valace cumpre promessa e repassa reajuste a entidades assistenciais e comunitárias

Três instituições filantrópicas de Sete Lagoas acabam de ser diretamente beneficiadas pela recomposição salarial de 5,2% recebida pelo vereador, aprovada na Câmara Municipal em junho deste ano, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para todos os servidores do Legislativo. Mantendo sua palavra de doar a diferença de seu subsídio, o vereador Caio Valace (Podemos) depositou, nesta segunda-feira, 02 de agosto, um total de R$ 2.661,00, valor correspondente à diferença salarial retroativa a janeiro deste ano.

O edil lembrou ainda que qualquer vereador poderia ter apresentado emenda ao projeto, modificando sua redação original e excluindo os vereadores da revisão anual, porém, nenhum o fez. “Assim, esses parlamentares se posicionaram contra o direito dos mais de 260 servidores públicos do Legislativo à proteção de seus salários contra a inflação”, completou. Até o momento, Caio Valace foi o único vereador, mesmo entre aqueles que foram contra a recomposição salarial, a repassar parte dos seus vencimentos a entidades assistenciais de Sete Lagoas.

Comunicação e Gestão de Mídias Sociais Vereador Caio Valace Entenda o caso: Caio Valace, na época da votação, esclareceu que a revisão anual não pode ser confundida com aumento de salário. “É um direito constitucional de todo servidor público e não existe qualquer vedação pela Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que trata do enfrentamento da COVID-19”, afirmou o vereador, lembrando que o Executivo já havia concedido o mesmo direito a seus servidores no início do ano. “Não se pode tratar o servidor do Legislativo diferente do Executivo. O mesmo direito deve ser assegurado a todos”, ponderou.

Para prestar contas à sociedade, provar que não se beneficiará do reajuste em causa própria e para manter a coerência quanto ao seu posicionamento, o parlamentar abriu mão do benefício em prol de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) da cidade. “Todos os meses, durante este ano, vou publicar o comprovante da transferência repassada às entidades com a diferença da minha recomposição salarial. É justo compartilhar com as entidades sociais, que precisam desse apoio”, alegou. Assim, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Sete Lagoas recebeu R$ 1.000,00 do vereador e a Vila Vicentina recebeu outros R$ 1.000,00, sendo que a Associação Comunitária do Bairro Cidade de Deus (Ascomcide) foi beneficiada com um depósito de R$ 661,00. “Essa decisão se dará até o fim do ano ou, pelo menos, enquanto durar a pandemia”, prevê Caio Valace.