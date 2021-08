Operação da Ficco de Uberaba resulta em apreensão de avião com cocaína

Durante ação da Ficco de Uberaba (MG), força-tarefa coordenada pela Polícia Federal e integrada pelas Polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar de Minas Gerais, três pessoas foram presas por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, na tarde dessa segunda-feira (2/8), em Ituverava (SP). Na ocasião, os policiais ainda apreenderam 243 quilos de cloridrato de cocaína, um avião, uma caminhonete, celulares e dinheiro.

Conforme apurado, movimentações atípicas vinham ocorrendo no Aeroporto de Ituverava nos últimos dias, resultando na troca de informações entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e os policiais da Ficco. Na manhã da segunda-feira (2), a polícia mineira recebeu informação sobre uma caminhonete suspeita, estacionada na pista do aeroporto. Durante monitoramento no local, os policiais presenciaram o momento em que um avião de pequeno porte pousou carregado com várias bolsas, que foram transferidas para a caminhonete.

Dois ocupantes do avião, um homem e uma mulher, bem como o motorista da caminhonete, foram abordados pelos policiais e com eles encontrada grande quantidade de cocaína nas bolsas. Levantamentos indicam que o avião teria decolado do Paraguai com destino a Ituverava.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Uberaba e, posteriormente, ao sistema prisional. A operação contou com o apoio da Delegacia da Polícia Federal de Ribeirão Preto (SP).

