Feira de adoção de animais no Shopping Sete Lagoas foi sucesso

Foi um sucesso a feira de adoção responsável de cães e gatos realizada no último sábado, 31 de julho, no Shopping Sete Lagoas. O evento comemorou o #DiadoViraLata e contou com a participação da Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – e clínicas veterinárias do município. Foi uma oportunidade de reunir a família e escolher um animal que estava muito bem cuidado, mas buscava um lar.

A feira ocupou o Pátio das Águas, local de destaque do Shopping Sete Lagoas. O centro comercial foi um importante parceiro na iniciativa e abre a possiblidade de realizar feiras do tipo com mais frequência. “Ficamos muito felizes com este tipo de parceria com o poder público. Esta é a primeira feira, mas este projeto certamente vai se estender durante este ano”, comentou Rafael Rocha Alves, superintendente do Shopping Sete Lagoas.

A feira atraiu adultos e crianças e em poucos minutos as adoções começaram. O tutor recebe o animal vacinado (Múltipla Nacional e Antirrábica), vermifugado e, no caso dos filhotes, ainda tem a garantia de castração pelo CCZ daqui a seis meses. O prefeito Duílio de Castro prestigiou o evento e entregou o primeiro filhote adotado para o tutor Wanderley Sanson. “Quem adota dá exemplo. É a continuidade de um trabalho diferenciado que fazemos nesta área. Somente este ano foram mais de 500 adoções promovidas pelo CCZ”, declarou o prefeito Duílio de Castro.

Somente em 2021 o CCZ já resgatou cerca de 600 animais nas ruas, mas a meta para o ano é ainda mais ambiciosa. A coordenadora da unidade agradeceu ao shopping pelo evento e destacou a importância da adoção para que o ciclo de atendimento seja contínuo. “Agradeço ao shopping por esta ideia. Precisamos muito deste tipo de iniciativa. A adoção não é só um benefício para o animal, mas cada um que é adotado abre a possibilidade para outro ser resgatado. Nossa meta é atingir mil resgates este ano”, explicou Patrícia Silveira, coordenadora do CCZ.

A feira superou as expectativas. No total, foram 23 animais adotados. Além do apoio do CCZ, as clínicas parceiras oferecerão benefícios exclusivos para os animais, incluindo desconto em doses de vacinas e em serviços como consultas, cirurgias, ultrassonografias, raios-x, exames de sangue, urina, internações, banho e tosa, hospedagem e creche, além de vários brindes.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom