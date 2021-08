Fecomércio MG e Serpro promovem webinar sobre soluções digitais para a retomada dos negócios pós-pandemia

Evento gratuito acontecerá no dia 5 de agosto, às 16h, com participação de especialistas da Federação, do Serpro e da Nous SenseMaking

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) acelerou as mudanças tecnológicas no mercado, incentivando a implementação de novos modelos de negócios. Para debater como as soluções digitais têm colaborado para a retomada da economia e o futuro pós-pandemia, a Fecomércio MG e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) promovem um webinar gratuito no dia 5 de agosto, às 16h.

O evento lançará oficialmente a parceria do Serpro, maior empresa pública de tecnologia da informação do mundo, com a Fecomércio MG. Durante o webinar “Comércio e tecnologia: como as soluções digitais podem apoiar os negócios na retomada pós-pandemia?”, especialistas dessas instituições irão apresentar casos de sucesso no enfrentamento à crise e traçar perspectivas para a economia.

Estão confirmadas as seguintes presenças: do economista-chefe da Fecomércio MG, Guilherme Almeida; do coordenador comercial da Federação, Danilo Manna; do executivo de negócios do Serpro, Michael Rabelo; e do fundador da empresa Nous SenseMaking, Brenner Lopes.

O webinar será transmitido pelo YouTube da Fecomércio MG. Já as inscrições podem ser feitas pelo site do Sympla até o dia do evento

Assessoria de Imprensa Fecomércio MG