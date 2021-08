U m idoso que seguia de bicicleta na Av. Norte Sul, na região do bairro Nossa Senhora das Graças, caiu da parte mais alta da pista, se chocando contra o asfalto na pista de baixo. Com a queda, ele sofreu grave ferimento na cabeça.

O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (2). Duas unidades do SAMU e a Polícia Militar compareceram no local. O trânsito foi interditado sentido Centro. Seu estado de saúde era grave e, conforme foi apurado pela redação do Portal Sete, ele continua na sala de emergência do Hospital Municipal de Sete Lagoas.