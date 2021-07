Polícia Civil de Sete Lagoas prende suspeito de praticar golpes pela internet

A Polícia Civil de Sete Lagoas, através da Equipe de Inteligência prendeu na quinta-feira, 29/07, P.H.F.S, suspeito de crime de estelionato ocorrido no dia 13/11/2020 no município de Sete Lagoas-MG.

As investigações apontaram que o suspeito efetuou compras em um estabelecimento comercial na cidade, utilizando dados e cartões de crédito de terceiros como forma de pagamento, gerando um prejuízo financeiro de aproximadamente R$20.000,00 reais, para o estabelecimento.

Após análises das informações repassadas pela loja, foi possível identificar o suspeito e os comparsas que lhe auxiliavam na prática do delito.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, que aconteceu na cidade de Belo Horizonte, o homem informou que os dados foram adquiridos por meio da internet e que já praticou o ato por outras vezes. Alguns dos objetos da loja foram apreendidos na residência do autor, no momento de sua prisão. A vítima reconheceu os objetos apreendidos, como sendo os adquiridos por meio de fraude.

O suspeito foi encaminhado ao Sistema Prisional.

Com Ascom/ Polícia Civil