URGENTE – Minas Consciente autoriza bares até 1h e eventos até às 23h em Sete Lagoas e cidades na onda amarela

O Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas, se reuniu na quarta-feira e deliberou que as macrorregiões Centro-Sul, Jequitinhonha, Norte e Oeste passem para a onda verde do programa Minas Consciente, a mais flexível, se juntando às macrorregiões Sudeste e Vale do Aço. Já Leste do Sul progride para a onda amarela, onde permanecem as macrorregiões Centro (da qual Sete Lagoas faz parte), Noroeste, Leste, Sul e Triângulo Norte. As macrorregiões Nordeste e Triângulo do Sul permanecem na onda vermelha.

Em relação aos eventos, a atualização do Minas Consciente permite lotação máxima de 30% da capacidade em espaços fechados e 50% em espaços abertos, limitados a 150 pessoas, de acordo com o Decreto Municipal 6.582/2021.

O Minas Consciente estabeleceu ainda regras mínimas para eventos, entre elas, controle de acesso e aferição de temperatura, agendamento prévio de horários, marcação de cadeiras (quando aplicável), além de horário de realização, entre 7h e 23h, com duração máxima de seis horas.

Confira, na íntegra, decreto municipal publicado nesta sexta-feira (30) pela Prefeitura de Sete Laggoas

https://www.setelagoas.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo={CDC06ECE-BED8-0A5E-D2DE-00CB4ECB02DB}.pdf

Com Plantão Regional