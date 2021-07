Aulas presencias retornam de maneira gradual em Sete Lagoas a partir da próxima segunda-feira

O cronograma de retorno das aulas presenciais, interrompidas em março de 2020 por cauda da pandemia, será iniciado na próxima segunda-feira, 2. A medida foi deliberada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Município de Sete Lagoas em reunião realizada no dia 8. O Comitê também apontou um detalhado protocolo sanitário para garantir a segurança de alunos e profissionais envolvidos no processo educacional.

O calendário foi muito bem definido e garante um prazo de sete dias entre grupos de alunos que serão permitidos nas salas de aulas. Porém, o programa Minas Consciente do Governo de Minas define que a escolha do retorno é facultativa, ou seja, depende da concordância dos pais. Por isso, as escolas públicas e privadas devem continuar oferecendo as alternativas de ensino on-line.

O cronograma alternado será aberto segunda-feira com as aulas do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) da rede particular e ainda o Ensino Médio e Técnico tanto da rede particular quanto da rede privada. “Neste momento aguardado por muitas pessoas, o maior importante é seguir todos os protocolos sanitários, pedagógicos e de ensino híbrido. As normas são pensadas para garantir o bem-estar de todos. Não podemos errar e permitir o retorno da fase mais restritiva de nossas atividades”, alerta o prefeito Duílio de Castro.

Uma necessidade do poder público municipal é garantir o perfeito funcionamento de suas escolas. Há alguns meses a Secretaria Municipal de Educação já prepara suas escolas para receber os alunos. Além disso, também está garantido o transporte escolar gratuito e todo o programa nutricional da merenda. “As escolas devem respeitar todas as definições do protocolo. No caso das municipais, vamos seguir todas as regras e ainda disponibilizar kits de higiene aos alunos que chegarem nas escolas”, ressalta Reselene Alves Teixeira, secretária municipal de Educação.

PROTOCOLO

O protocolo do programa Minas Consciente exige regras de distanciamento e de higienização. A capacidade das salas será de 30% e a distância entre as carteiras deve ser de 1,5m. As escolas deverão disponibilizar equipamentos de proteção e produtos de higiene para alunos, professores e funcionários, como dispenser com sabonete líquido, álcool em gel, máscaras reutilizáveis, copos descartáveis, papel toalha, luvas e lixeiras com tampa e pedal. Está determinada também a adoção das regras estabelecidas no Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais, bem como a elaboração do Plano Individual da Instituição de Ensino (PIIE), por todas as instituições de ensino da rede pública e privada, com estratégias de retomada segura.

LIVE

A Prefeitura realiza, na próxima terça-feira, 3 de agosto, a live “Retorno gradual e seguro das aulas presenciais” para informar à comunidade escolar sobre as medidas de biossegurança a serem adotados por todos ao retornarem às atividades escolares presenciais. Participarão da live a secretária municipal de Educação, Roselene Alves Teixeira; o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta; a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Maria Tereza; a coordenadora da Vigilância Sanitária, Hemi Alica; e o coordenador da Atenção Primária, Higino Lopes. A transmissão começa às 18h pelo canal do Youtube da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura: https://www.youtube.com/ channel/ UCL8acKvRgyk2oVvxk1WqCMw

CRONOGRAMA

Dia 2 de agosto

REDE PARTICULAR

– Fundamental I – 1º ao 5º ano

– Ensino médio e técnico

REDE PÚBLICA

– Médio e técnico

Dia 9 de agosto

REDE PARTICULAR

– Educação Infantil – 4 e 5 anos

– Fundamental II – 6º ao 9º ano

– Ensino Superior

REDE PÚBLICA

– Superior

Dia 16 de agosto

REDE PÚBLICA

Fundamental I – 1º ao 5º ano

– EJA (anos iniciais)

Dia 23 de agosto

REDE PÚBLICA

– Educação Infantil – 4 e 5 anos

– Fundamental II – 6º ao 9º ano

– EJA (anos finais)

Dia 30 de agosto

REDE PARTICULAR E PÚBLICA

– Educação Infantil (0 a 3 anos de idade)