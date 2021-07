20 anos das Faculdades Promove em Sete Lagoas, duas décadas construindo futuros

Faculdades Promove comemoram 20 anos de história em Sete Lagoas.

20 anos se passaram desde o início das atividades das Faculdades Promove em Sete Lagoas. Nesse período muitos profissionais se formaram e se realizaram no mercado de trabalho, aplicando e expandindo seus conhecimentos adquiridos na instituição.

Segundo a Diretora Acadêmica, Nayara Breder, uma das colaboradoras presentes no embrião das Faculdades Promove em Sete Lagoas, a primeira aula inaugural deu o start nos cursos de Administração e Turismo. Logo depois iniciou-se o curso de Comunicação Social e seguindo sua evolução, além de acompanhar as necessidades do município, mais 11 cursos foram autorizados, nas mais diversas áreas.

Nesses 20 anos construindo histórias em Sete Lagoas, as Faculdades Promove celebrou com frequência notas altas e até máximas no Enade, um reconhecimento da qualidade, solidez e sucesso da instituição, explicito neste exame nacional, que avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação.

De sua chegada em Sete Lagoas, até os dias atuais, uma média de três mil egressos se formaram nas Faculdades Promove, se espalhando pelos mais variados cantos, não se limitando ao Brasil, mas fora do país, ratificando que, o a dedicação e amor à educação, são capazes sim de mudar os rumos da história de uma pessoa. Como ressalta Márcio Portilho: “Fui aluno de Administração e de lá pra cá fiz carreira, estou aqui como diretor administrativo das Faculdades Promove, muito feliz por estarmos comemorando 20 anos dessa história maravilhosa, que transformou a vida das pessoas, inclusive a minha”.

Confira alguns depoimentos e felicitações de pessoas que criaram memórias e fazem parte dessa história de 20 anos em Sete Lagoas:

“O Promove Sete Lagoas, nasceu da nossa vontade de garantir oportunidade de acesso a uma educação de qualidade, por sabemos o quanto a educação é uma ferramenta importante para mudar a realidade das pessoas. É imensa a nossa alegria, ao comemorar 20 anos do início desse sonho. São 20 anos ajudando as pessoas a conquistarem mais do que um diploma, uma profissão. Por isso, o nosso muito obrigada a cada um que participou da construção desse sonho. Promove 20 anos, uma marca sólida, de sucesso, uma instituição que sempre forma profissionais preparados para o mercado de trabalho. Parabéns Promove!”.

RAQUEL MUNIZ – GESTORA DAS

FACULDADES PROMOVE

“Estou aqui para parabenizar as Faculdades Promove pelos seus 20 anos em Sete Lagoas, uma das importantes cidades de Minas Gerais, um polo industrial, de cultura, de educação, de agricultura, e o Promove ajuda essa cidade a se prosperar a cada dia. Nossos alunos que já formaram, estão aí, comandando as empresas e contribuindo com o progresso de Sete Lagoas. Quero também agradecer a todos os diretores, professores e coordenadores, assim como os alunos. Ensino de qualidade e compromisso com o desenvolvimento de Sete Lagoas, essa é a proposta das Faculdades Promove. Por isso, o Promove Sete Lagoas está de mãos dadas rumo ao desenvolvimento. Viva o Promove e parabéns pelos seus 20 anos”.

RUY MUNIZ – GESTOR DAS FACULDADES PROMOVE

“Eu respiro há 18 anos e meio as Faculdades Promove! Fui aluno e estou aqui como diretor administrativo financeiro, muito feliz por comemorarmos 20 anos dessa história, que transformou a vida das pessoas, inclusive a minha. Nesses 20 anos que comemoramos agora, quero deixar a todos essa mensagem para que, assim como aconteceu comigo, que venham transformar suas vidas em uma linda carreira. Considero como o sucesso desses 20 anos, a nossa dedicação e entrega pelo amor à educação. 20 anos de Faculdades Promove, quantas histórias já não passaram por aqui? Quero deixar o meu forte abraço aos egressos, nossos acadêmicos, professores, funcionários, enfim, a todos aqueles que contribuíram para esses 20 anos de história. Parabéns Promove”.

MÁRCIO PORTILHO – DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

“Hoje as Faculdades Promove comemoram 20 anos de existência em Sete Lagoas! 20 anos de sua primeira aula inaugural, na ocasião para os cursos de Administração e Turismo. Ao longo desses 20 anos formamos centenas de alunos, que hoje brilham como profissionais, na cidade e pelo mundo. Foram anos de desafios e muitas transformações, da cidade e da Faculdade. A Promove fez história e transformou a história de todos que por aqui passaram. A minha é uma delas! Iniciei minhas atividades aqui, alguns meses antes da sua inauguração. Aqui estudei, cresci profissionalmente, aprendi e continuo aprendendo todos os dias. Cresceu também minha família, com a chegada de um novo filho e talvez, Promove, tenha sido uma das primeiras palavras a serem pronunciadas por ele, pois é uma marca em nossas vidas. Assim como é uma marca em todas as vidas que passaram por aqui. Parabéns Faculdades Promove!!! Que sua história seja ainda muito longa, muito próspera e marcante para muitas outras vidas!!!”.

NAYARA BREDER – DIRETORA ACADÊMICA

“Eu já trabalhava com jornalismo e comunicação, então, a chegada das Faculdades Promove representava uma possibilidade ímpar: adquirir conhecimento acadêmico de temas que eu já desenvolvia na prática. Fiz parte da primeira turma em Sete Lagoas e foi, sem dúvida, necessário e agregador. Conhecimento e troca de experiências com outros profissionais, me possibilitaram crescimento e novos horizontes na minha carreira”.

SUELI SANTOS – EX-ALUNA E DONA DA FANZINI

“As Faculdades Promove me ajudaram a realizar o sonho de fazer um curso superior, e justamente o curso que sempre quis fazer. O incentivo que os professores dão, principalmente neste momento tão delicado, contribui muito com o meu desenvolvimento profissional. Sou muito grata pela Promove por todo apoio recebido”.

DANIELLI GUIMARÃES – ALUNA DO SÉTIMO PERÍODO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Do sonho dos gestores, Raquel Muniz e Ruy Muniz, hoje, não apenas os colaboradores, mas todos que a partir desta instituição uma história escreveu, transformou em realidade, possibilitou crescimento, profissionalização e sucesso. 20 anos de memórias celebra-se, com a certeza de que, novos futuros daqui se construirão. Das salas de aula da Promove, milhares de profissionais se qualificaram e ganharam o mundo.

Faculdades Promove de Sete Lagoas – 20 anos criando memórias e construindo futuros.

Por Barbara Dias

Ex aluna das Faculdades Promove