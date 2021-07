Sete Lagoas fecha a semana com mais um óbito por Covid. Veja o boletim desta sexta-feira

Sete Lagoas termina o mês de julho contabilizando 22.554 contaminações por Covid com a confirmação de 51 casos: 23 mulheres e 28 homens. Temos hoje 897 pessoas com alguma síndrome gripal inespecífica sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 5.586 pessoas que já tiveram o acompanhamento concluído. Desde o início da pandemia 45.516 testes deram resultado negativo. Um óbito por complicações associadas à Covid foi confirmado ontem: um homem de 39 anos, no Hospital Municipal. A cidade chega a 589 óbitos, 28 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 172 pessoas em isolamento domiciliar e 21.765 pacientes já curados.

Hospitalizados



Dos 63 internados hoje, 33 estão em UTI e 30 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 17 de Sete Lagoas e 16 de cidades da região: cinco de Paraopeba, quatro de Papagaios, dois de Pompéu, dois de Capim Branco, e os demais de Biquinhas, Jequitibá e Cordisburgo. Dos internados, 46 testaram positivo, nove tiveram resultado negativo e oito aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 14 internações, uma delas em leito de UTI particular. No Hospital Municipal estão hoje 36 internados, sendo 25 em UTI. No Hospital da Unimed são dez pacientes internados, sendo seis em UTI. E na UPA são três pacientes internados, um deles em leito de UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, SUS e particular, está em 60%. Já levando em conta apenas os leitos do SUS, a taxa é de 65%.

Minas Consciente



O Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas, se reuniu ontem e deliberou que as macrorregiões Centro-Sul, Jequitinhonha, Norte e Oeste passem para a onda verde do programa Minas Consciente, a mais flexível, se juntando às macrorregiões Sudeste e Vale do Aço. Já Leste do Sul progride para a onda amarela, onde permanecem as macrorregiões Centro (da qual Sete Lagoas faz parte), Noroeste, Leste, Sul e Triângulo Norte. As macrorregiões Nordeste e Triângulo do Sul permanecem na onda vermelha. Em relação aos eventos, a atualização do Minas Consciente permite lotação máxima de 30% da capacidade em espaços fechados e 50% em espaços abertos, limitados a 150 pessoas, de acordo com o Decreto Municipal 6.582/2021. O Minas Consciente estabeleceu ainda regras mínimas para eventos, entre elas, controle de acesso e aferição de temperatura, agendamento prévio de horários, marcação de assentos (quando aplicável), além de horário de realização, entre 7h e 23h, com duração máxima de seis horas. Um novo decreto municipal será publicado ainda hoje com mais detalhes.

Vacinação



Hoje a Prefeitura vacinou os industriários a partir de 30 anos e as mulheres a partir de 37 anos. A 2ª dose da Coronavac para quem recebeu a 1ª dose até o dia 17 de julho será aplicada nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, de 09h às 16h, na Drogaria Drogasil da Av. Villa Lobos, 622, bairro Jardim Cambuí. Os documentos necessários são comprovante da 1ª dose da Coronavac, cartão do SUS ou CPF. Industriários a partir de 29 anos também recebem a 1ª dose da vacina nesta segunda-feira, 2, na ACI Sete Lagoas (R. Nicola Lanza, 140, Centro), de 09h às 18h. Os documentos necessários são a carteira de trabalho, declaração da empresa com código CNAE e nome em lista fornecida pelas indústrias.

Já aqueles que tomaram a 1ª dose da Astrazeneca até o dia 4 de maio devem tomar a 2ª dose no dia 4 de agosto. E quem recebeu a 1ª dose da Astrazeneca até o dia 5 de maio, deve receber a 2ª aplicação no dia 5 de agosto, de 09h às 16h, em um dos seguintes locais: Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Orozimbo Macedo, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia. UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale. ESFs Catarina, CDI I, Itapoa 2, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos necessários: comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF. ATENÇÃO! RESPEITE O PRAZO DE 90 DIAS ENTRE AS DOSES.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta quinta-feira, 29 de julho, receberam a 1ª dose da vacina 114.290 pessoas (47,2% da população). Já a 2ª dose foi aplicada em 35.228 pessoas. A dose única foi aplicada em 5.559 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 16,9% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom