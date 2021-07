Cheio de expectativa, Patric é apresentado no América: ‘muito feliz em vestir uma grande camisa’

Assim que recebeu a proposta do Coelho, Patric não teve dúvidas de que regressaria a Belo Horizonte, agora para trajar o uniforme alviverde: “Foi tudo bem rápido, da noite para o dia. Meu empresário me ligou, falou do interesse do América, e fico muito feliz de vestir uma grande camisa do futebol brasileiro e voltar a uma cidade onde me identifico”.

Depois de passar por Atlético e Cruzeiro, esse catarinense de nascimento e “mineiro de coração” espera ajudar o Coelho a se manter na Série A do Campeonato Brasileiro.

“Retornar a BH é magnífico, uma felicidade que não cabe no coração. Ainda mais para defender um clube que vem se qualificando pela estrutura e pelo profissionalismo. Fico feliz de poder agregar. Vamos jogar juntos”, afirmou o lateral de 32 anos, apresentado nesta quinta-feira, no CT Lanna Drumond.

De acordo com Patric, o projeto do Coelho para os próximos anos foi um dos motivos que o fez firmar vínculo com a agremiação mineira até o fim de dezembro deste ano. “Houve outras propostas, mas a melhor e principal foi essa. O América é um clube que já lançou jogadores que hoje vestem a camisa da Seleção. Estar aqui é um privilégio”, disse.

Preparação

Embora tenha chegado cheio de disposição e expectativa, Patric pediu calma para poder aprimorar a forma física. “Venho de Covid-19, minha família toda também. Estou treinando, mas é preciso tempo, até para conhecer o grupo. Espero entrar no ritmo dos meus companheiros o mais rapidamente possível”, comentou.

Por fim, deixou um recado para a família americana: “Tenham certeza de que vamos trabalhar muito e nos empenhar para que, quando o público retornar os estádios, voltemos a ver o sorriso em cada um de vocês”.

