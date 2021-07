Aniversariantes brilham, e Galo tem mês de julho mágico em busca dos objetivos da temporada

Julho foi de muita consistência para o Atlético dentro em relação aos objetivos da equipe na temporada de 2021. Disputando três competições simultaneamente, o Galo fecha o mês na vice-liderança do Brasileiro. Além disso, o time eliminou o o Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores e construiu uma importante vantagem diante do Bahia no primeiro jogo, também das oitavas, só que da Copa do Brasil.

Pela competição de pontos corridos, foram cinco jogos no período e nenhuma derrota. O Galo bateu Atlético -GO, Cuiabá, Flamengo, América, Corinthians e Bahia, somando 18 pontos consecutivos. A sequência positiva fez a equipe de Cuca encostar no líder Palmeiras, diminuindo a diferença entre os dois para três pontos apenas.

Já nos torneios mata-mata, o Atlético empatou com o Boca, por 0 a 0, nas duas partidas e decidiu a vaga nos pênaltis. Já o Bahia, pela Copa do Brasil, terá que reverter o placar de 2 a 0, na próxima quarta ( 4) se quiser tirar a vaga às quartas de final do Galo.

Nos nove jogos do mês, o Atlético sofreu apenas três gols e marcou 15 vezes, tendo no Brasileiro a segunda melhor defesa, ao lado do Flamengo, com apenas dez gols sofridos.

Aniversariantes brilham

Everson e Hulk foram os grandes nomes do ótimo mês de julho do Atlético. Coincidentemente, os dois sopraram as velinhas nas últimas semanas: Everson comemorou 31 anos no dia 22 – dois dias após defender dois pênaltis e converter o último deles, que rendeu à equipe uma vaga às quartas de final da Libertadores.

Já Hulk soprou as velinhas no último domingo (25), quando marcou dois dos três gols da vitória sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. No novo encontro com a equipe baiana, nessa quarta, Hulk marcou o segundo gol e participou da jogada do primeiro, marcado por Zaracho.

Fonte: Hoje em Dia